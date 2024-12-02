https://ria.ru/20241202/tomsk-1986823145.html

Мазур призвал голосовать за Томск в конкурсе на звание молодежной столицы

Мазур призвал голосовать за Томск в конкурсе на звание молодежной столицы - РИА Новости, 02.12.2024

Мазур призвал голосовать за Томск в конкурсе на звание молодежной столицы

Томск вошел в число финалистов в рамках конкурса от Росмолодежи на звание молодежной столицы России, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T11:25

2024-12-02T11:25

2024-12-02T11:25

томская область

томск

томская область

россия

владимир мазур

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Томск вошел в число финалистов в рамках конкурса от Росмолодежи на звание молодежной столицы России, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в Telegram-канале. "У Томска уже есть статус студенческой столицы, а где студенчество – там и молодежь! К нам едут учиться со всей страны и из-за рубежа, наша молодежь достигает успехов в спорте, творчестве, науке, занимается волонтерством. Значит, Томску впору стать и молодежной столицей России", - написал губернатор. Конкурс среди российских городов проводит Росмолодежь. В финал, кроме Томска, вышли Пермь, Омск, Хабаровск и Новый Уренгой. По правилам конкурса, проголосовать можно только за город другого региона. "Томск дал путевку в жизнь тысячам людей. Выпускники наших вузов и техникумов сегодня работают по всей России. Но томичей бывших не бывает, поэтому если вы давно хотели сказать "спасибо" городу вашей юности, то сделать это можно до 20 декабря", - отметил глава региона. Он призвал жителей Томской области делиться ссылкой на голосование с друзьями и родственниками из других городов.

https://ria.ru/20240721/strezhevoj-1961031885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

томск, томская область, россия, владимир мазур, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)