https://ria.ru/20241202/tomsk-1986823145.html
Мазур призвал голосовать за Томск в конкурсе на звание молодежной столицы
Мазур призвал голосовать за Томск в конкурсе на звание молодежной столицы - РИА Новости, 02.12.2024
Мазур призвал голосовать за Томск в конкурсе на звание молодежной столицы
Томск вошел в число финалистов в рамках конкурса от Росмолодежи на звание молодежной столицы России, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:25
2024-12-02T11:25
2024-12-02T11:25
томская область
томск
томская область
россия
владимир мазур
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Томск вошел в число финалистов в рамках конкурса от Росмолодежи на звание молодежной столицы России, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в Telegram-канале. "У Томска уже есть статус студенческой столицы, а где студенчество – там и молодежь! К нам едут учиться со всей страны и из-за рубежа, наша молодежь достигает успехов в спорте, творчестве, науке, занимается волонтерством. Значит, Томску впору стать и молодежной столицей России", - написал губернатор. Конкурс среди российских городов проводит Росмолодежь. В финал, кроме Томска, вышли Пермь, Омск, Хабаровск и Новый Уренгой. По правилам конкурса, проголосовать можно только за город другого региона. "Томск дал путевку в жизнь тысячам людей. Выпускники наших вузов и техникумов сегодня работают по всей России. Но томичей бывших не бывает, поэтому если вы давно хотели сказать "спасибо" городу вашей юности, то сделать это можно до 20 декабря", - отметил глава региона. Он призвал жителей Томской области делиться ссылкой на голосование с друзьями и родственниками из других городов.
https://ria.ru/20240721/strezhevoj-1961031885.html
https://ria.ru/20241120/dvizhenie_pervykh-1984768130.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
томск, томская область, россия, владимир мазур, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Томская область, Томск, Томская область, Россия, Владимир Мазур, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Мазур призвал голосовать за Томск в конкурсе на звание молодежной столицы
Мазур: Томск может стать молодежной столицей России
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Томск вошел в число финалистов в рамках конкурса от Росмолодежи на звание молодежной столицы России, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в Telegram-канале
.
"У Томска уже есть статус студенческой столицы, а где студенчество – там и молодежь! К нам едут учиться со всей страны и из-за рубежа, наша молодежь достигает успехов в спорте, творчестве, науке, занимается волонтерством. Значит, Томску впору стать и молодежной столицей России", - написал губернатор.
Конкурс среди российских городов проводит Росмолодежь. В финал, кроме Томска, вышли Пермь, Омск, Хабаровск и Новый Уренгой. По правилам конкурса, проголосовать можно только за город другого региона.
«
"Томск дал путевку в жизнь тысячам людей. Выпускники наших вузов и техникумов сегодня работают по всей России. Но томичей бывших не бывает, поэтому если вы давно хотели сказать "спасибо" городу вашей юности, то сделать это можно до 20 декабря", - отметил глава региона.
Он призвал жителей Томской области делиться ссылкой на голосование с друзьями и родственниками из других городов.