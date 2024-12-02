Рейтинг@Mail.ru
Мазур призвал голосовать за Томск в конкурсе на звание молодежной столицы - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Томская область - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Томская область
 
11:25 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/tomsk-1986823145.html
Мазур призвал голосовать за Томск в конкурсе на звание молодежной столицы
Мазур призвал голосовать за Томск в конкурсе на звание молодежной столицы - РИА Новости, 02.12.2024
Мазур призвал голосовать за Томск в конкурсе на звание молодежной столицы
Томск вошел в число финалистов в рамках конкурса от Росмолодежи на звание молодежной столицы России, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:25
2024-12-02T11:25
томская область
томск
томская область
россия
владимир мазур
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986822555_0:146:1080:754_1920x0_80_0_0_29b0cef7a6032c2a6a4bec1647437963.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Томск вошел в число финалистов в рамках конкурса от Росмолодежи на звание молодежной столицы России, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в Telegram-канале. "У Томска уже есть статус студенческой столицы, а где студенчество – там и молодежь! К нам едут учиться со всей страны и из-за рубежа, наша молодежь достигает успехов в спорте, творчестве, науке, занимается волонтерством. Значит, Томску впору стать и молодежной столицей России", - написал губернатор. Конкурс среди российских городов проводит Росмолодежь. В финал, кроме Томска, вышли Пермь, Омск, Хабаровск и Новый Уренгой. По правилам конкурса, проголосовать можно только за город другого региона. "Томск дал путевку в жизнь тысячам людей. Выпускники наших вузов и техникумов сегодня работают по всей России. Но томичей бывших не бывает, поэтому если вы давно хотели сказать "спасибо" городу вашей юности, то сделать это можно до 20 декабря", - отметил глава региона. Он призвал жителей Томской области делиться ссылкой на голосование с друзьями и родственниками из других городов.
https://ria.ru/20240721/strezhevoj-1961031885.html
https://ria.ru/20241120/dvizhenie_pervykh-1984768130.html
томск
томская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986822555_0:127:1080:937_1920x0_80_0_0_2e1956d2a5af2551ba48a23d454452ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
томск, томская область, россия, владимир мазур, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Томская область, Томск, Томская область, Россия, Владимир Мазур, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Мазур призвал голосовать за Томск в конкурсе на звание молодежной столицы

Мазур: Томск может стать молодежной столицей России

© Фото : Владимир Мазур/TelegramМазур призвал голосовать за Томск в конкурсе на звание молодежной столицы
Мазур призвал голосовать за Томск в конкурсе на звание молодежной столицы - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : Владимир Мазур/Telegram
Мазур призвал голосовать за Томск в конкурсе на звание молодежной столицы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Томск вошел в число финалистов в рамках конкурса от Росмолодежи на звание молодежной столицы России, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в Telegram-канале.
"У Томска уже есть статус студенческой столицы, а где студенчество – там и молодежь! К нам едут учиться со всей страны и из-за рубежа, наша молодежь достигает успехов в спорте, творчестве, науке, занимается волонтерством. Значит, Томску впору стать и молодежной столицей России", - написал губернатор.
Губернатор Томской области Владимир Мазур во время рабочей поездки в Стрежевой - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Город Стрежевой претендует на третий грант конкурса "Малые города"
21 июля, 13:32
Конкурс среди российских городов проводит Росмолодежь. В финал, кроме Томска, вышли Пермь, Омск, Хабаровск и Новый Уренгой. По правилам конкурса, проголосовать можно только за город другого региона.
«
"Томск дал путевку в жизнь тысячам людей. Выпускники наших вузов и техникумов сегодня работают по всей России. Но томичей бывших не бывает, поэтому если вы давно хотели сказать "спасибо" городу вашей юности, то сделать это можно до 20 декабря", - отметил глава региона.
Он призвал жителей Томской области делиться ссылкой на голосование с друзьями и родственниками из других городов.
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Мазур: "Движение Первых" в Томской области выросло более чем вдвое
20 ноября, 10:46
 
Томская областьТомскТомская областьРоссияВладимир МазурФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала