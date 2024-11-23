https://ria.ru/20241123/volontery-1985353554.html

Томские власти разработают программу реабилитации женщин-волонтеров

Томские власти разработают программу реабилитации женщин-волонтеров - РИА Новости, 23.11.2024

Томские власти разработают программу реабилитации женщин-волонтеров

Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил разработать региональную программу реабилитации женщин-волонтеров. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T15:46

2024-11-23T15:46

2024-11-23T15:51

томская область

томская область

россия

владимир мазур

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ТОМСК, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил разработать региональную программу реабилитации женщин-волонтеров. В субботу глава Томской области провел встречу с активом томского регионального отделения Комитета семей воинов отечества (КСВО), обсудив результаты работы и предложения общественников. Встреча была приурочена ко Дню матери и двухлетию комитета, который был создан по решению президента России Владимира Путина. "Принял решение внедрить у нас в области программу реабилитации для женщин-волонтёров, которые постоянно выезжают на передовую и на связи с бойцами, организуют работу волонтёрских центров по плетению сетей и шитью, и душой всегда там, где решается судьба страны, - на фронте. Это стоит невероятных физических и эмоциональных сил, которые нужно восстанавливать", - сообщил Мазур в своём Telegram-канале. В обладминистрации пояснили, что программу реабилитации женщин-активисток для восполнения их физических и эмоциональных сил поручено разработать заместителю губернатора Светлане Грузных. "Желание быть вместе, помогать, защищать и сегодня объединяет всю страну, сплотившуюся вокруг наших солдат. Два года вы держите строй. Не с оружием в руках, а с помощью слова и дела. Стали надежным тылом, который позволяет наших воинам идти вперед. Они чувствуют вашу поддержку и очень высоко ее ценят", - сказал Мазур, обращаясь к активистам. За чашкой чая главе региона рассказали о поддержке военнослужащих и их родных, а также о поддержке самих общественников, которые регулярно выезжают в боевые подразделения, контактируют с бойцами и их командирами 24/7. Участие во встрече приняли председатель томского отделения КСВО Диана Смолева, мама Героя России Максима Пескового Елена Песковая, волонтеры Нина Губина и Людмила Петушихина, заместитель губернатора по социальной политике Светлана Грузных и другие.

https://ria.ru/20240627/tomsk-1955778603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

томская область, россия, владимир мазур