https://ria.ru/20241218/mazur-1989924014.html

Владимир Мазур: создаем потенциал для будущего экономики Томской области

Владимир Мазур: создаем потенциал для будущего экономики Томской области - РИА Новости, 18.12.2024

Владимир Мазур: создаем потенциал для будущего экономики Томской области

О вкладе Томской области в экономику России и обеспечение ее технологического суверенитета, в развитие связей научных центров с современным производством в... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:56:00+03:00

2024-12-18T14:56:00+03:00

2024-12-18T14:56:00+03:00

томская область

интервью

владимир мазур

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

сибирский государственный медицинский университет

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О вкладе Томской области в экономику России и обеспечение ее технологического суверенитета, в развитие связей научных центров с современным производством в интервью РИА Новости рассказал губернатор области Владимир Мазур.– Владимир Владимирович, в 2024 году российская экономика продолжила ориентацию на восток – на страны Центральной и Юго-Восточной Азии. Какую роль в этом процессе играет Сибирь и Томская область?– Сибирский федеральный округ становится точкой опоры для "разворота" России на восток, на котором акцентировал внимание президент России Владимир Владимирович Путин. Сибирь – это 10 уникальных регионов, где есть все для развития в масштабах страны: промышленность и природные ресурсы, мощная наука и центры подготовки кадров, сельское хозяйство и транспортные коридоры. Каждый регион и каждая отрасль вносят свой вклад в конкурентоспособность России на международной арене, в благополучие жителей.Томской области отведена особая роль: каждый день, внося вклад в российскую экономику, мы создаем потенциал для ее завтрашнего дня. Во-первых, наш регион известен как кузница кадров в масштабах страны. У нас учится молодежь из 78 регионов России и 97 стран мира. Учитывая растущую потребность экономики в профессионалах, вместе с Минобрнауки России мы на 25% увеличили контрольные цифры приема в томские университеты по сравнению с 2019 годом: сегодня это 12,5 тысячи мест только на первые курсы. Ежегодно растет набор по "цифровым" и инженерным специальностям.Мы предложили министерству промышленности и торговли России решить задачу подготовки кадров для реализации национального проекта "Химия и новые материалы", которая начнется в 2025 году. В этом году томские университеты приняли на химические специальности около 600 первокурсников – столько не учат нигде за Уралом.Во-вторых, мы развиваем и технологический потенциал отраслей. Так, Минпромторг заключил соглашение с Национальным исследовательским Томским государственным университетом и нашим Инжиниринговым химико-технологическим центром о совместной работе над стратегией развития химической отрасли до 2035 года. Министр промышленности Антон Алиханов знал, к кому обращаться: за один лишь год томские ученые и инженеры разработали 20 новых химических технологий, и все они внедрены в производство.Тесное взаимодействие науки с реальным сектором позволило нам приступить к созданию центра малотоннажной химии, который мы запустим в 2025 году, и промышленного кластера "Производство химических веществ и химических продуктов", который начнет работу в 2026 году.– На какие еще отрасли Томская область делает ставку?– Томская область делает ставку на развитие отраслей, которые обеспечат технологический суверенитет российской экономики – мы решаем эту задачу по поручению президента.Химия – одно из многих направлений, которые развиваем в регионе. Если годовые инвестиции в химическую индустрию у нас составили 4,5 миллиарда рублей, то общий объем капитальных вложений в экономику за три первых квартала – 113 миллиардов. Всего же мы реализуем 170 инвестиционных проектов на 676 миллиардов рублей.Мы развиваем сектор редкоземельных металлов, разрабатывая крупнейшее в России Туганское ильменит-цирконовое россыпное месторождение.Туганский горно-обогатительный комбинат "Ильменит", который мы запустили в работу вместе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, добывает и перерабатывает рудные пески, необходимые для производства стратегических редкоземельных металлов – титана и циркония, для выпуска строительных материалов, керамики, стекла. Продукция Туганского ГОК незаменима для авиационной, атомной, машиностроительной и других отраслей.Вместе с "Росатомом" продолжаем по графику строительство первого в мире опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором на быстрых нейтронах для получения новой безопасной технологии замкнутого ядерного цикла. Сейчас подрядчик монтирует энергетическое оборудование машинного зала. Параллельно со стройкой развивается научная инфраструктура проекта. В аналитическую лабораторию модуля фабрикации-рефабрикации топлива уже поставлено 90 единиц исследовательского оборудования для контроля топлива реакторной установки.В Томской особой экономической зоне технико-внедренческого типа Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники запроектировал учебный научно-исследовательский центр твердотельной СВЧ-электроники, который мы представили министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и защитили проект на профильных комитетах в Минобрнауки и Минпромторге.Национальный исследовательский Томский политехнический университет в рамках "Передовой инженерной школы" открыл первую в России лабораторию искусственного интеллекта в промышленности. А наш Сибирский государственный медицинский университет по проекту "Приоритет 2030" создал центр доклинических исследований. Ученые разрабатывают новые препараты для борьбы с сахарным диабетом, онкологией, атеросклерозом и другими заболеваниями.– Удается ли масштабировать разработки томских ученых, внедрить их в серийное производство?– Масштабировать новые технологии, которые повышают эффективность производств, улучшают качество продукции, – одна из главных задач производственно-технологического комплекса Томской области.Наши предприятия и научные центры сотрудничают в импортозамещении с ведущими российскими компаниями уже более 10 лет. Соответствующие "дорожные карты" с "Газпромом" и "Россетями" мы продлили в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. С газовиками – до 2027 года, с энергетиками – до 2028-го.Ставим задачу расширять горизонты производственно-технологического сотрудничества, выходить на новые перспективные рынки. Рассматриваем возможности совместной работы с "КАМАЗом", для которого готовы выпускать электронику к системам управления, трансмиссионное оборудование, химические материалы, краски для кузовов и деталей и многое другое. Томская делегация познакомилась с требованиями предприятия в ходе рабочей поездки в Татарстан. Руководство автогиганта оценило потенциал томичей в ходе ответного визита во главе с генеральным директором "КАМАЗа" Сергеем Когогиным.Томской области в уходящем году исполнилось 80 лет. Вступаем в новое десятилетие с хорошим заделом и новыми планами.

https://ria.ru/20240531/primer-1949649109.html

https://ria.ru/20240531/tomsk-1949624292.html

https://ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-1946432490.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, владимир мазур, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сибирский государственный медицинский университет