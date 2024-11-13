https://ria.ru/20241113/mazur-1983501632.html

Мазур: Томская область может готовить химиков для дружественных стран

Мазур: Томская область может готовить химиков для дружественных стран - РИА Новости, 13.11.2024

Мазур: Томская область может готовить химиков для дружественных стран

Вузы Томской области готовят более 7 тысяч студентов-химиков и готовы удвоить это количество, в том числе для модернизации промышленности дружественных стран,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:04

2024-11-13T13:04

2024-11-13T13:04

томская область

технологии

томская область

узбекистан

владимир мазур

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ТОМСК, 13 ноя – РИА Новости. Вузы Томской области готовят более 7 тысяч студентов-химиков и готовы удвоить это количество, в том числе для модернизации промышленности дружественных стран, сообщил губернатор сибирского региона Владимир Мазур. В эти дни делегация Томской области во главе с губернатором работает в Узбекистане. В составе делегации руководители томских предприятий и университетов. В среду представители региона провели встречу с руководством крупного холдинга Узбекистана "Узкимѐсаноат". Основное направление его работы - химия: от удобрений до химреагентов для горнодобывающей промышленности. "Сегодня в томских университетах учатся больше семи тысяч студентов-химиков. Больше не готовит ни один регион за Уралом. Но мы намерены удвоить эту цифру, в том числе чтобы поддержать модернизацию промышленности дружественных стран и тем самым усилить обоюдовыгодное сотрудничество", - написал томский губернатор. Владимир Мазур отметил, что, в частности, первый заместитель председателя правления узбекской компании Евгений Коржиков - выпускник Томского политеха и не понаслышке знает о качестве томского образования. Также томские предприятия нашли точки соприкосновения с резидентами расположенного недалеко от Ташкента технопарка "Чирчик", которым управляет "Узкимѐсаноат". В первую очередь, узбекских партнеров заинтересовали томские компетенции в производстве полимеров. "Химический холдинг изучит электротехническое оборудование томского производства на предмет эксплуатации на своих предприятиях. Рассказали о том, что по техническим характеристикам наше не уступает импортному, а по стоимости значительно доступнее. Высокое качество подтверждает многолетнее сотрудничество томских производителей с крупнейшими российскими компаниями", - отметил глава Томской области. Кроме того, по его словам, интерес вызвала разработанная в сибирском регионе система предсменного медосмотра работников особо опасных производств. Такая система позволяет работать дистанционно с высоким качеством.

https://ria.ru/20241113/razrabotki-1983500861.html

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технологии, томская область, узбекистан, владимир мазур