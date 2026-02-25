Рейтинг@Mail.ru
Патрушев обсудил в Томске развитие судостроительной отрасли - РИА Новости, 25.02.2026
08:33 25.02.2026
Патрушев обсудил в Томске развитие судостроительной отрасли
Патрушев обсудил в Томске развитие судостроительной отрасли - РИА Новости, 25.02.2026
Патрушев обсудил в Томске развитие судостроительной отрасли
Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев в Томске провел рабочую встречу с полномочным представителем президента РФ в Сибирском... РИА Новости, 25.02.2026
2026
россия, томск, томская область, николай патрушев, анатолий серышев, владимир мазур
Россия, Томск, Томская область, Николай Патрушев, Анатолий Серышев, Владимир Мазур
Патрушев обсудил в Томске развитие судостроительной отрасли

Патрушев, Мазур и Серышев обсудили в Томске развитие судостроительной отрасли

ТОМСК, 25 фев - РИА Новости. Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев в Томске провел рабочую встречу с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым и губернатором Томской области Владимиром Мазуром, в ходе которой обсудил развитие судостроительной отрасли региона.
В частности, в ходе встречи речь шла о мероприятиях, направленных на обновление и модернизацию речного флота, а также проведение комплексных работ по дноуглублению с целью поддержания гарантированных габаритов для судоходства по рекам Обь-Иртышского бассейна.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Патрушев призвал создать центр судостроения в России
13 марта 2025, 07:20
Также обсуждались механизмы поддержки судостроительной отрасли, в том числе льготные ставки по банковским кредитам и поддержка инвестиционной активности в секторе. Другими темами встречи стали организация труда на предприятиях отрасли, обмен передовыми технологиями и создание отраслевого программного обеспечения для конструкторской и технологической документации в судостроении и судоремонте.
Кроме того, помощник президента посетил Самусьский судостроительно-судоремонтный завод. Директор предприятия Николай Вдовенко ознакомил Патрушева с производственным циклом строительства судов и выпуском продукции судового машиностроения. Глава Морской коллегии посетил площадку строительства буксира.
Предприятие производит толкачи, понтоны, буксиры, наплавные мосты, несамоходные баржи, пассажирские теплоходы и яхты, сухогрузы, плавучие пожарные станции и плавучие краны. Завод осуществляет как строительство речных и смешанного "река-море" плавания судов, так и ремонт и модернизацию всех категорий пассажирских, грузовых судов и судов технического флота.
Помощник главы государства обсудил вопросы модернизации завода и обновления его основных фондов, а также поддержания исправного технического состояния зданий и создания комфортных условий труда для работников предприятия.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Патрушев рассказал о проекте развития судостроительной промышленности
30 апреля 2025, 12:36
 
РоссияТомскТомская областьНиколай ПатрушевАнатолий СерышевВладимир Мазур
 
 
