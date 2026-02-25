Патрушев обсудил в Томске развитие судостроительной отрасли

ТОМСК, 25 фев - РИА Новости. Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев в Томске провел рабочую встречу с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым и губернатором Томской области Владимиром Мазуром, в ходе которой обсудил развитие судостроительной отрасли региона.

В частности, в ходе встречи речь шла о мероприятиях, направленных на обновление и модернизацию речного флота, а также проведение комплексных работ по дноуглублению с целью поддержания гарантированных габаритов для судоходства по рекам Обь-Иртышского бассейна.

Также обсуждались механизмы поддержки судостроительной отрасли, в том числе льготные ставки по банковским кредитам и поддержка инвестиционной активности в секторе. Другими темами встречи стали организация труда на предприятиях отрасли, обмен передовыми технологиями и создание отраслевого программного обеспечения для конструкторской и технологической документации в судостроении и судоремонте.

Кроме того, помощник президента посетил Самусьский судостроительно-судоремонтный завод. Директор предприятия Николай Вдовенко ознакомил Патрушева с производственным циклом строительства судов и выпуском продукции судового машиностроения. Глава Морской коллегии посетил площадку строительства буксира.

Предприятие производит толкачи, понтоны, буксиры, наплавные мосты, несамоходные баржи, пассажирские теплоходы и яхты, сухогрузы, плавучие пожарные станции и плавучие краны. Завод осуществляет как строительство речных и смешанного "река-море" плавания судов, так и ремонт и модернизацию всех категорий пассажирских, грузовых судов и судов технического флота.