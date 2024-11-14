https://ria.ru/20241114/tsifrovizatsiya-1983668408.html
Томская область и Узбекистан будут сотрудничать в сфере цифровизации
Томская область и Узбекистан будут сотрудничать в сфере цифровизации - РИА Новости, 14.11.2024
Томская область и Узбекистан будут сотрудничать в сфере цифровизации
Губернатор Томской области Владимир Мазур, находящийся с рабочей поездкой в Узбекистане во главе делегации региона, и министр цифровых технологий республики... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T09:53
2024-11-14T09:53
2024-11-14T09:53
томская область
экономика
технологии
томская область
узбекистан
владимир мазур
людмила огородова
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ТОМСК, 14 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур, находящийся с рабочей поездкой в Узбекистане во главе делегации региона, и министр цифровых технологий республики Шерзод Шерматов договорились о взаимодействии в сфере цифровизации, сообщает в четверг администрация сибирского региона. Мазур и Шерматов провели рабочую встречу, на которой обсудили перспективы сотрудничества высокотехнологичного бизнеса региона и республики. Участие во встрече также приняли заместители губернатора Людмила Огородова и Василий Потёмкин, представители томского бизнеса. "Томская область, "визитной карточкой" которой является научно-образовательный комплекс, делает ставку на технологическое развитие региональной экономики. Особую роль отводим новым технологиям в искусственном интеллекте, микроэлектронике, средствам связи нового поколения и другим направлениям, которые востребованы в Узбекистане", - сказал томский губернатор. Он отметил, что власти и предприятия Томской области открыты к сотрудничеству и долгосрочным партнерским отношениям с коллегами из Узбекистана. О достижениях Томской области в научно-технологической сфере участникам встречи рассказала замглавы региона Огородова, о разработках в цифровой сфере томского бизнеса - президент Торгово-промышленной палаты региона Максим Костарев, а также представители томских предприятий. "Глава региона (Мазур - ред.) и глава министерства (Шерматов - ред.) договорились на встрече разработать план мероприятий по сотрудничеству представителей бизнеса региона и республики. Губернатор Владимир Мазур также познакомился с работой IT-парка, резиденты которого развивают цифровые проекты, и "Технопарка", который производит высокотехнологичную продукцию массового потребления и для производственных нужд", - сообщили в администрации.
https://ria.ru/20241113/mazur-1983505966.html
https://ria.ru/20240913/tomsk-1972493181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, томская область, узбекистан, владимир мазур, людмила огородова
Томская область, Экономика, Технологии, Томская область, Узбекистан, Владимир Мазур, Людмила Огородова
ТОМСК, 14 ноя – РИА Новости.
Губернатор Томской области Владимир Мазур, находящийся с рабочей поездкой в Узбекистане во главе делегации региона, и министр цифровых технологий республики Шерзод Шерматов договорились о взаимодействии в сфере цифровизации, сообщает в четверг администрация сибирского региона
.
Мазур и Шерматов провели рабочую встречу, на которой обсудили перспективы сотрудничества высокотехнологичного бизнеса региона и республики. Участие во встрече также приняли заместители губернатора Людмила Огородова
и Василий Потёмкин, представители томского бизнеса.
"Томская область, "визитной карточкой" которой является научно-образовательный комплекс, делает ставку на технологическое развитие региональной экономики. Особую роль отводим новым технологиям в искусственном интеллекте, микроэлектронике, средствам связи нового поколения и другим направлениям, которые востребованы в Узбекистане", - сказал томский губернатор.
Он отметил, что власти и предприятия Томской области открыты к сотрудничеству и долгосрочным партнерским отношениям с коллегами из Узбекистана.
О достижениях Томской области в научно-технологической сфере участникам встречи рассказала замглавы региона Огородова, о разработках в цифровой сфере томского бизнеса - президент Торгово-промышленной палаты региона Максим Костарев, а также представители томских предприятий.
"Глава региона (Мазур - ред.) и глава министерства (Шерматов - ред.) договорились на встрече разработать план мероприятий по сотрудничеству представителей бизнеса региона и республики. Губернатор Владимир Мазур также познакомился с работой IT-парка, резиденты которого развивают цифровые проекты, и "Технопарка", который производит высокотехнологичную продукцию массового потребления и для производственных нужд", - сообщили в администрации.