https://ria.ru/20241120/dvizhenie_pervykh-1984768130.html

Мазур: "Движение Первых" в Томской области выросло более чем вдвое

Мазур: "Движение Первых" в Томской области выросло более чем вдвое - РИА Новости, 20.11.2024

Мазур: "Движение Первых" в Томской области выросло более чем вдвое

Ряды "Движения Первых" в Томской области за год выросли более чем в два раза, сообщил в среду губернатор Владимир Мазур на заседании координационного совета... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:46

2024-11-20T10:46

2024-11-20T11:22

томская область

владимир мазур

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934089199_0:0:3075:1729_1920x0_80_0_0_b6711b802ff456c1d7bd4ef6c6acf7ec.jpg

ТОМСК, 20 ноя – РИА Новости. Ряды "Движения Первых" в Томской области за год выросли более чем в два раза, сообщил в среду губернатор Владимир Мазур на заседании координационного совета регионального отделения "Движения Первых", который он провёл вместе с председателем правления организации, Героем России Артуром Орловым. Губернатор рассказал о создании условий для развития молодёжи в Томской области. В частности, о востребованных специальностях и профессиях в томских университетах, техникумах и колледжах, о молодёжных волонтёрских и общественных организациях. "Конечно, самая многочисленная молодёжная организация нашей области – это региональное отделение "Движения Первых", которое создал президент Владимир Владимирович Путин по инициативе самих школьников. Приведу всего две цифры. Если в прошлом году в рядах движения состояли 33 128 юных жителей нашей области, то сегодня – 76 580", - рассказал Мазур. Глава региона отметил, что более чем двукратный рост, конечно, радует, но и ко многому обязывает. В частности, он поручил главам городов и районов лично участвовать в работе муниципальных отделений, помогать первичным сообществам. В этом году 225 первичных отделений "Движения Первых" из Томской области участвовали в федеральном конкурсе грантов и привлекли в свои проекты почти 6 миллионов рублей. Благодаря совместной работе с руководством движения и его регионального отделения в регионе реализованы такие проекты, как "Зарница 2.0", "Хранители истории", "Чемпионат по первой помощи", "Школьная классика" и другие. Руководитель "Движения Первых" Артур Орлов отметил, что важнейшая миссия движения - объединять государственные и гражданские институты, педагогов и детей. "Отмечу существенный вклад команды регионального отделения в реализацию главного замысла. Отделения открыты во всех 20 муниципалитетах, налажено взаимодействие с органами местного самоуправления. Мы часто говорим о региональном координационном совете как о штабе по воспитанию детей: в Томской области такие штабы созданы в каждом муниципалитете, что позволяет охватить максимум населённых пунктов и дойти до каждого ребёнка", - сказал Орлов, поблагодарив губернатора Владимира Мазура за личное участие в проектах "Движения Первых" в Томской области.

https://ria.ru/20241115/mazur-1983921327.html

https://ria.ru/20241115/tomsk-1983888395.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир мазур, россия