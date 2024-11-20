https://ria.ru/20241120/dvizhenie_pervykh-1984768130.html
Мазур: "Движение Первых" в Томской области выросло более чем вдвое
Мазур: "Движение Первых" в Томской области выросло более чем вдвое - РИА Новости, 20.11.2024
Мазур: "Движение Первых" в Томской области выросло более чем вдвое
Ряды "Движения Первых" в Томской области за год выросли более чем в два раза, сообщил в среду губернатор Владимир Мазур на заседании координационного совета... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:46
2024-11-20T10:46
2024-11-20T11:22
томская область
владимир мазур
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ТОМСК, 20 ноя – РИА Новости. Ряды "Движения Первых" в Томской области за год выросли более чем в два раза, сообщил в среду губернатор Владимир Мазур на заседании координационного совета регионального отделения "Движения Первых", который он провёл вместе с председателем правления организации, Героем России Артуром Орловым. Губернатор рассказал о создании условий для развития молодёжи в Томской области. В частности, о востребованных специальностях и профессиях в томских университетах, техникумах и колледжах, о молодёжных волонтёрских и общественных организациях. "Конечно, самая многочисленная молодёжная организация нашей области – это региональное отделение "Движения Первых", которое создал президент Владимир Владимирович Путин по инициативе самих школьников. Приведу всего две цифры. Если в прошлом году в рядах движения состояли 33 128 юных жителей нашей области, то сегодня – 76 580", - рассказал Мазур. Глава региона отметил, что более чем двукратный рост, конечно, радует, но и ко многому обязывает. В частности, он поручил главам городов и районов лично участвовать в работе муниципальных отделений, помогать первичным сообществам. В этом году 225 первичных отделений "Движения Первых" из Томской области участвовали в федеральном конкурсе грантов и привлекли в свои проекты почти 6 миллионов рублей. Благодаря совместной работе с руководством движения и его регионального отделения в регионе реализованы такие проекты, как "Зарница 2.0", "Хранители истории", "Чемпионат по первой помощи", "Школьная классика" и другие. Руководитель "Движения Первых" Артур Орлов отметил, что важнейшая миссия движения - объединять государственные и гражданские институты, педагогов и детей. "Отмечу существенный вклад команды регионального отделения в реализацию главного замысла. Отделения открыты во всех 20 муниципалитетах, налажено взаимодействие с органами местного самоуправления. Мы часто говорим о региональном координационном совете как о штабе по воспитанию детей: в Томской области такие штабы созданы в каждом муниципалитете, что позволяет охватить максимум населённых пунктов и дойти до каждого ребёнка", - сказал Орлов, поблагодарив губернатора Владимира Мазура за личное участие в проектах "Движения Первых" в Томской области.
https://ria.ru/20241115/mazur-1983921327.html
https://ria.ru/20241115/tomsk-1983888395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир мазур, россия
Томская область, Владимир Мазур, Россия
ТОМСК, 20 ноя – РИА Новости. Ряды "Движения Первых" в Томской области за год выросли более чем в два раза, сообщил в среду губернатор Владимир Мазур на заседании координационного совета регионального отделения "Движения Первых", который он провёл вместе с председателем правления организации, Героем России Артуром Орловым.
Губернатор рассказал о создании условий для развития молодёжи в Томской области. В частности, о востребованных специальностях и профессиях в томских университетах, техникумах и колледжах, о молодёжных волонтёрских и общественных организациях.
"Конечно, самая многочисленная молодёжная организация нашей области – это региональное отделение "Движения Первых", которое создал президент Владимир Владимирович Путин по инициативе самих школьников. Приведу всего две цифры. Если в прошлом году в рядах движения состояли 33 128 юных жителей нашей области, то сегодня – 76 580", - рассказал Мазур
.
Глава региона отметил, что более чем двукратный рост, конечно, радует, но и ко многому обязывает. В частности, он поручил главам городов и районов лично участвовать в работе муниципальных отделений, помогать первичным сообществам.
В этом году 225 первичных отделений "Движения Первых" из Томской области участвовали в федеральном конкурсе грантов и привлекли в свои проекты почти 6 миллионов рублей. Благодаря совместной работе с руководством движения и его регионального отделения в регионе реализованы такие проекты, как "Зарница 2.0", "Хранители истории", "Чемпионат по первой помощи", "Школьная классика" и другие.
Руководитель "Движения Первых" Артур Орлов отметил, что важнейшая миссия движения - объединять государственные и гражданские институты, педагогов и детей.
"Отмечу существенный вклад команды регионального отделения в реализацию главного замысла. Отделения открыты во всех 20 муниципалитетах, налажено взаимодействие с органами местного самоуправления. Мы часто говорим о региональном координационном совете как о штабе по воспитанию детей: в Томской области такие штабы созданы в каждом муниципалитете, что позволяет охватить максимум населённых пунктов и дойти до каждого ребёнка", - сказал Орлов, поблагодарив губернатора Владимира Мазура за личное участие в проектах "Движения Первых" в Томской области.