https://ria.ru/20241115/tomsk-1983888395.html

Томская область договорилась о сотрудничестве с регионом Узбекистана

Томская область договорилась о сотрудничестве с регионом Узбекистана - РИА Новости, 15.11.2024

Томская область договорилась о сотрудничестве с регионом Узбекистана

Губернатор Томской области Владимир Мазур и хоким (глава) Сырдарьинской области Узбекистана Акмалжон Махмудалиев подписали меморандум о взаимопонимании,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T09:33

2024-11-15T09:33

2024-11-15T10:13

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ТОМСК, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур и хоким (глава) Сырдарьинской области Узбекистана Акмалжон Махмудалиев подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает в пятницу администрация сибирского региона. На этой неделе делегация Томской области во главе с губернатором работает в Узбекистане. В составе делегации заместители главы региона, руководители томских предприятий и университетов. "Томская область подписала меморандум о взаимопонимании с Сырдарьинской областью. Подписи под документом поставили губернатор Томской области Владимир Мазур и хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев в ходе визита томской делегации в среднеазиатский регион", - говорится в сообщении. Хоким познакомил губернатора и членов делегации с производственным потенциалом региона. В частности, с промышленным комплексом Peng Sheng, где налажен выпуск строительных и отделочных материалов, керамических изделий, кожевенной продукции, смесителей и сельскохозяйственного оборудования, в числе которого сеялки и системы для орошения. Владимир Мазур также посетил технологический комплекс по выпуску упаковочной пленки и текстильное производство. "Томская область - важнейший центр по подготовке инженеров для России и Средней Азии. В томских университетах учатся 1 700 студентов из Узбекистана. В основном ваша молодежь выбирает специальности в сфере электроники, телекоммуникаций, строительства и проектирования", - рассказал Мазур на рабочей встрече о перспективах межрегионального сотрудничества. Он отметил, что Россия и Узбекистан - стратегические партнеры, что подтвердил недавний государственный визит президента РФ Владимира Путина в республику. Мазур предложил развивать межрегиональные отношения "в русле межгосударственных". "Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с Томской областью в таких сферах, как сельское хозяйство, переработка пищевых продуктов, производство текстильных материалов, образовательные и научные обмены", - поддержал коллегу хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев, предложив в свою очередь заключить соглашения между особыми экономическими зонами и торгово-промышленными палатами регионов.

https://ria.ru/20241114/tsifrovizatsiya-1983668408.html

https://ria.ru/20241113/mazur-1983505966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

томская область, узбекистан, россия, владимир мазур, владимир путин