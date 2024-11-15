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Томская область договорилась о сотрудничестве с регионом Узбекистана - РИА Новости, 15.11.2024
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Томская область - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Томская область
 
09:33 15.11.2024 (обновлено: 10:13 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/tomsk-1983888395.html
Томская область договорилась о сотрудничестве с регионом Узбекистана
Томская область договорилась о сотрудничестве с регионом Узбекистана - РИА Новости, 15.11.2024
Томская область договорилась о сотрудничестве с регионом Узбекистана
Губернатор Томской области Владимир Мазур и хоким (глава) Сырдарьинской области Узбекистана Акмалжон Махмудалиев подписали меморандум о взаимопонимании,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T09:33
2024-11-15T10:13
томская область
томская область
узбекистан
россия
владимир мазур
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ТОМСК, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур и хоким (глава) Сырдарьинской области Узбекистана Акмалжон Махмудалиев подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает в пятницу администрация сибирского региона. На этой неделе делегация Томской области во главе с губернатором работает в Узбекистане. В составе делегации заместители главы региона, руководители томских предприятий и университетов. "Томская область подписала меморандум о взаимопонимании с Сырдарьинской областью. Подписи под документом поставили губернатор Томской области Владимир Мазур и хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев в ходе визита томской делегации в среднеазиатский регион", - говорится в сообщении. Хоким познакомил губернатора и членов делегации с производственным потенциалом региона. В частности, с промышленным комплексом Peng Sheng, где налажен выпуск строительных и отделочных материалов, керамических изделий, кожевенной продукции, смесителей и сельскохозяйственного оборудования, в числе которого сеялки и системы для орошения. Владимир Мазур также посетил технологический комплекс по выпуску упаковочной пленки и текстильное производство. "Томская область - важнейший центр по подготовке инженеров для России и Средней Азии. В томских университетах учатся 1 700 студентов из Узбекистана. В основном ваша молодежь выбирает специальности в сфере электроники, телекоммуникаций, строительства и проектирования", - рассказал Мазур на рабочей встрече о перспективах межрегионального сотрудничества. Он отметил, что Россия и Узбекистан - стратегические партнеры, что подтвердил недавний государственный визит президента РФ Владимира Путина в республику. Мазур предложил развивать межрегиональные отношения "в русле межгосударственных". "Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с Томской областью в таких сферах, как сельское хозяйство, переработка пищевых продуктов, производство текстильных материалов, образовательные и научные обмены", - поддержал коллегу хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев, предложив в свою очередь заключить соглашения между особыми экономическими зонами и торгово-промышленными палатами регионов.
https://ria.ru/20241114/tsifrovizatsiya-1983668408.html
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томская область, узбекистан, россия, владимир мазур, владимир путин
Томская область, Томская область, Узбекистан, Россия, Владимир Мазур, Владимир Путин
Томская область договорилась о сотрудничестве с регионом Узбекистана

Губернатор Мазур и хоким Сырдарьинской области Узбекистана подписали меморандум

© Фото : Официальный интернет-портал Администрации Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур и хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев во время подписания меморандума о взаимопонимании с Сырдарьинской областью
Губернатор Томской области Владимир Мазур и хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев во время подписания меморандума о взаимопонимании с Сырдарьинской областью - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Официальный интернет-портал Администрации Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур и хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев во время подписания меморандума о взаимопонимании с Сырдарьинской областью
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ТОМСК, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур и хоким (глава) Сырдарьинской области Узбекистана Акмалжон Махмудалиев подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает в пятницу администрация сибирского региона.
На этой неделе делегация Томской области во главе с губернатором работает в Узбекистане. В составе делегации заместители главы региона, руководители томских предприятий и университетов.
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"Томская область подписала меморандум о взаимопонимании с Сырдарьинской областью. Подписи под документом поставили губернатор Томской области Владимир Мазур и хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев в ходе визита томской делегации в среднеазиатский регион", - говорится в сообщении.
Хоким познакомил губернатора и членов делегации с производственным потенциалом региона. В частности, с промышленным комплексом Peng Sheng, где налажен выпуск строительных и отделочных материалов, керамических изделий, кожевенной продукции, смесителей и сельскохозяйственного оборудования, в числе которого сеялки и системы для орошения. Владимир Мазур также посетил технологический комплекс по выпуску упаковочной пленки и текстильное производство.
"Томская область - важнейший центр по подготовке инженеров для России и Средней Азии. В томских университетах учатся 1 700 студентов из Узбекистана. В основном ваша молодежь выбирает специальности в сфере электроники, телекоммуникаций, строительства и проектирования", - рассказал Мазур на рабочей встрече о перспективах межрегионального сотрудничества.
Он отметил, что Россия и Узбекистан - стратегические партнеры, что подтвердил недавний государственный визит президента РФ Владимира Путина в республику. Мазур предложил развивать межрегиональные отношения "в русле межгосударственных".
"Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с Томской областью в таких сферах, как сельское хозяйство, переработка пищевых продуктов, производство текстильных материалов, образовательные и научные обмены", - поддержал коллегу хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев, предложив в свою очередь заключить соглашения между особыми экономическими зонами и торгово-промышленными палатами регионов.
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Томская областьТомская областьУзбекистанРоссияВладимир МазурВладимир Путин
 
 
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