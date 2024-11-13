Томский губернатор поручил диверсифицировать экспорт в Узбекистан
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур. Архивное фото
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ТОМСК, 13 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур поставил задачу диверсифицировать поставки продукции региона в Узбекистан, сейчас это в основном древесина и продукция лесного комплекса, сообщает в среду обладминистрация.
В среду заместители губернатора Томской области Василий Потёмкин и Людмила Огородова в рамках поездки делегации региона в Республику Узбекистан провели рабочую встречу с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым. Участники встречи обсудили основные направления и перспективы сотрудничества региона и республики в производственно-технологической и научно-образовательной сферах.
"Так, экспорт томской продукции в Узбекистан более чем на 90% состоит из древесины и продукции лесопромышленного комплекса, в то время как губернатор Томской области Владимир Мазур ставит задачу диверсифицировать поставки за счет технологического оборудования, продукции машиностроения, приборостроения, систем связи и других", - говорится в сообщении.
Вице-губернаторы и руководитель дипломатического представительства России в Узбекистане обсудили перспективы научно-технологического сотрудничества в энергетике, цифровизации, высокотехнологичной медицине, нефтегазовой и прочих сферах.
Так, в научно-образовательной сфере Томский государственный университет реализует свыше 30 соглашений с партнерами из Узбекистана в таких областях, как большие данные, агробиотехнологии, вопросы экологии. Томский политехнический университет в свою очередь работает с Ташкентским химико-технологическим институтом в области химии.