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Томский губернатор поручил диверсифицировать экспорт в Узбекистан - РИА Новости, 13.11.2024
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Томская область - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Томская область
 
13:12 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/mazur-1983505966.html
Томский губернатор поручил диверсифицировать экспорт в Узбекистан
Томский губернатор поручил диверсифицировать экспорт в Узбекистан - РИА Новости, 13.11.2024
Томский губернатор поручил диверсифицировать экспорт в Узбекистан
Губернатор Томской области Владимир Мазур поставил задачу диверсифицировать поставки продукции региона в Узбекистан, сейчас это в основном древесина и продукция РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:12
2024-11-13T13:12
томская область
узбекистан
томская область
россия
владимир мазур
людмила огородова
томский государственный университет
томский политехнический университет
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ТОМСК, 13 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур поставил задачу диверсифицировать поставки продукции региона в Узбекистан, сейчас это в основном древесина и продукция лесного комплекса, сообщает в среду обладминистрация. В среду заместители губернатора Томской области Василий Потёмкин и Людмила Огородова в рамках поездки делегации региона в Республику Узбекистан провели рабочую встречу с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым. Участники встречи обсудили основные направления и перспективы сотрудничества региона и республики в производственно-технологической и научно-образовательной сферах. "Так, экспорт томской продукции в Узбекистан более чем на 90% состоит из древесины и продукции лесопромышленного комплекса, в то время как губернатор Томской области Владимир Мазур ставит задачу диверсифицировать поставки за счет технологического оборудования, продукции машиностроения, приборостроения, систем связи и других", - говорится в сообщении. Вице-губернаторы и руководитель дипломатического представительства России в Узбекистане обсудили перспективы научно-технологического сотрудничества в энергетике, цифровизации, высокотехнологичной медицине, нефтегазовой и прочих сферах. Так, в научно-образовательной сфере Томский государственный университет реализует свыше 30 соглашений с партнерами из Узбекистана в таких областях, как большие данные, агробиотехнологии, вопросы экологии. Томский политехнический университет в свою очередь работает с Ташкентским химико-технологическим институтом в области химии.
https://ria.ru/20241113/mazur-1983501632.html
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узбекистан, томская область, россия, владимир мазур, людмила огородова, томский государственный университет, томский политехнический университет
Томская область, Узбекистан, Томская область, Россия, Владимир Мазур, Людмила Огородова, Томский государственный университет, Томский политехнический университет

Томский губернатор поручил диверсифицировать экспорт в Узбекистан

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур. Архивное фото
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ТОМСК, 13 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур поставил задачу диверсифицировать поставки продукции региона в Узбекистан, сейчас это в основном древесина и продукция лесного комплекса, сообщает в среду обладминистрация.
В среду заместители губернатора Томской области Василий Потёмкин и Людмила Огородова в рамках поездки делегации региона в Республику Узбекистан провели рабочую встречу с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым. Участники встречи обсудили основные направления и перспективы сотрудничества региона и республики в производственно-технологической и научно-образовательной сферах.
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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"Так, экспорт томской продукции в Узбекистан более чем на 90% состоит из древесины и продукции лесопромышленного комплекса, в то время как губернатор Томской области Владимир Мазур ставит задачу диверсифицировать поставки за счет технологического оборудования, продукции машиностроения, приборостроения, систем связи и других", - говорится в сообщении.
Вице-губернаторы и руководитель дипломатического представительства России в Узбекистане обсудили перспективы научно-технологического сотрудничества в энергетике, цифровизации, высокотехнологичной медицине, нефтегазовой и прочих сферах.
Так, в научно-образовательной сфере Томский государственный университет реализует свыше 30 соглашений с партнерами из Узбекистана в таких областях, как большие данные, агробиотехнологии, вопросы экологии. Томский политехнический университет в свою очередь работает с Ташкентским химико-технологическим институтом в области химии.
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Томская областьУзбекистанТомская областьРоссияВладимир МазурЛюдмила ОгородоваТомский государственный университетТомский политехнический университет
 
 
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