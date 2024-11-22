https://ria.ru/20241122/sport-1985122160.html

Допсредства направят на детский спорт в Томской области

Допсредства направят на детский спорт в Томской области - РИА Новости, 22.11.2024

Допсредства направят на детский спорт в Томской области

Томская область в 2025 году дополнительно направит на развитие детского спорта почти 100 миллионов рублей, сообщил губернатор Владимир Мазур в ходе прямой линии РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T08:21

2024-11-22T08:21

2024-11-22T08:21

томская область

томск

томская область

владимир мазур

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ТОМСК, 22 ноя – РИА Новости. Томская область в 2025 году дополнительно направит на развитие детского спорта почти 100 миллионов рублей, сообщил губернатор Владимир Мазур в ходе прямой линии с жителями в эфире телеканала "Россия 24". На состояние детских спортивных школ пожаловалась томичка Елена, позвонившая в колл-центр прямой линии. Жительница Томска сообщила, что ее дети занимаются в спортивных секциях, но состояние зданий плачевное, многие годы в них не проводился ремонт. "Губернатор подчеркнул, что в 2025 году Томская область направит на развитие детского, любительского спорта почти 100 миллионов рублей дополнительно, на текущий ремонт спортшкол в Томске – плюс 40 миллионов рублей", - сообщили в обладминистрации. Средства пойдут на ремонт спортшкол в Томске, поездки детей на соревнования и поддержку областных спортивных федераций. Уже составлен перечень объектов, которые нуждаются в первоочередном ремонте. В него вошли спорткомплексы "Юность" и "Торпедо", игровые залы спортшкол №6 и №15, гребная база на Сенной Курье, лыжная база "Метелица", мототрасса спортшколы технических видов спорта на Шегарском тракте. Кроме того, в 2025 году Томская область направит дополнительно 30 миллионов рублей на участие юных томских спортсменов в выездных соревнованиях и 20 миллионов - на поддержку региональных спортивных федераций.

https://ria.ru/20241120/dvizhenie_pervykh-1984768130.html

https://ria.ru/20241114/tsifrovizatsiya-1983668408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

томск, томская область, владимир мазур