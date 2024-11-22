https://ria.ru/20241122/sport-1985122160.html
Допсредства направят на детский спорт в Томской области
Допсредства направят на детский спорт в Томской области - РИА Новости, 22.11.2024
Допсредства направят на детский спорт в Томской области
Томская область в 2025 году дополнительно направит на развитие детского спорта почти 100 миллионов рублей, сообщил губернатор Владимир Мазур в ходе прямой линии РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T08:21
2024-11-22T08:21
2024-11-22T08:21
томская область
томск
томская область
владимир мазур
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ТОМСК, 22 ноя – РИА Новости. Томская область в 2025 году дополнительно направит на развитие детского спорта почти 100 миллионов рублей, сообщил губернатор Владимир Мазур в ходе прямой линии с жителями в эфире телеканала "Россия 24". На состояние детских спортивных школ пожаловалась томичка Елена, позвонившая в колл-центр прямой линии. Жительница Томска сообщила, что ее дети занимаются в спортивных секциях, но состояние зданий плачевное, многие годы в них не проводился ремонт. "Губернатор подчеркнул, что в 2025 году Томская область направит на развитие детского, любительского спорта почти 100 миллионов рублей дополнительно, на текущий ремонт спортшкол в Томске – плюс 40 миллионов рублей", - сообщили в обладминистрации. Средства пойдут на ремонт спортшкол в Томске, поездки детей на соревнования и поддержку областных спортивных федераций. Уже составлен перечень объектов, которые нуждаются в первоочередном ремонте. В него вошли спорткомплексы "Юность" и "Торпедо", игровые залы спортшкол №6 и №15, гребная база на Сенной Курье, лыжная база "Метелица", мототрасса спортшколы технических видов спорта на Шегарском тракте. Кроме того, в 2025 году Томская область направит дополнительно 30 миллионов рублей на участие юных томских спортсменов в выездных соревнованиях и 20 миллионов - на поддержку региональных спортивных федераций.
https://ria.ru/20241120/dvizhenie_pervykh-1984768130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
томск, томская область, владимир мазур
Томская область, Томск, Томская область, Владимир Мазур
Допсредства направят на детский спорт в Томской области
Мазур: допсредства направят на детский спорт в Томской области
ТОМСК, 22 ноя – РИА Новости.
Томская область в 2025 году дополнительно направит на развитие детского спорта почти 100 миллионов рублей, сообщил губернатор Владимир Мазур в ходе прямой линии с жителями в эфире телеканала "Россия 24"
.
На состояние детских спортивных школ пожаловалась томичка Елена, позвонившая в колл-центр прямой линии. Жительница Томска
сообщила, что ее дети занимаются в спортивных секциях, но состояние зданий плачевное, многие годы в них не проводился ремонт.
"Губернатор подчеркнул, что в 2025 году Томская область направит на развитие детского, любительского спорта почти 100 миллионов рублей дополнительно, на текущий ремонт спортшкол в Томске – плюс 40 миллионов рублей", - сообщили в обладминистрации.
Средства пойдут на ремонт спортшкол в Томске, поездки детей на соревнования и поддержку областных спортивных федераций.
Уже составлен перечень объектов, которые нуждаются в первоочередном ремонте. В него вошли спорткомплексы "Юность" и "Торпедо", игровые залы спортшкол №6 и №15, гребная база на Сенной Курье, лыжная база "Метелица", мототрасса спортшколы технических видов спорта на Шегарском тракте.
Кроме того, в 2025 году Томская область направит дополнительно 30 миллионов рублей на участие юных томских спортсменов в выездных соревнованиях и 20 миллионов - на поддержку региональных спортивных федераций.