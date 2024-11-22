Рейтинг@Mail.ru
Допсредства направят на детский спорт в Томской области - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Томская область - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Томская область
 
08:21 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/sport-1985122160.html
Допсредства направят на детский спорт в Томской области
Допсредства направят на детский спорт в Томской области - РИА Новости, 22.11.2024
Допсредства направят на детский спорт в Томской области
Томская область в 2025 году дополнительно направит на развитие детского спорта почти 100 миллионов рублей, сообщил губернатор Владимир Мазур в ходе прямой линии РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T08:21
2024-11-22T08:21
томская область
томск
томская область
владимир мазур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752942388_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_07da33c4d70351477928450d74c96efd.jpg
ТОМСК, 22 ноя – РИА Новости. Томская область в 2025 году дополнительно направит на развитие детского спорта почти 100 миллионов рублей, сообщил губернатор Владимир Мазур в ходе прямой линии с жителями в эфире телеканала "Россия 24". На состояние детских спортивных школ пожаловалась томичка Елена, позвонившая в колл-центр прямой линии. Жительница Томска сообщила, что ее дети занимаются в спортивных секциях, но состояние зданий плачевное, многие годы в них не проводился ремонт. "Губернатор подчеркнул, что в 2025 году Томская область направит на развитие детского, любительского спорта почти 100 миллионов рублей дополнительно, на текущий ремонт спортшкол в Томске – плюс 40 миллионов рублей", - сообщили в обладминистрации. Средства пойдут на ремонт спортшкол в Томске, поездки детей на соревнования и поддержку областных спортивных федераций. Уже составлен перечень объектов, которые нуждаются в первоочередном ремонте. В него вошли спорткомплексы "Юность" и "Торпедо", игровые залы спортшкол №6 и №15, гребная база на Сенной Курье, лыжная база "Метелица", мототрасса спортшколы технических видов спорта на Шегарском тракте. Кроме того, в 2025 году Томская область направит дополнительно 30 миллионов рублей на участие юных томских спортсменов в выездных соревнованиях и 20 миллионов - на поддержку региональных спортивных федераций.
https://ria.ru/20241120/dvizhenie_pervykh-1984768130.html
https://ria.ru/20241114/tsifrovizatsiya-1983668408.html
томск
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752942388_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_9890c8a2864df060c04c690d93b7be23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
томск, томская область, владимир мазур
Томская область, Томск, Томская область, Владимир Мазур
Допсредства направят на детский спорт в Томской области

Мазур: допсредства направят на детский спорт в Томской области

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДети играют в футбол на площадке
Дети играют в футбол на площадке - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дети играют в футбол на площадке
Читать ria.ru в
Дзен
ТОМСК, 22 ноя – РИА Новости. Томская область в 2025 году дополнительно направит на развитие детского спорта почти 100 миллионов рублей, сообщил губернатор Владимир Мазур в ходе прямой линии с жителями в эфире телеканала "Россия 24".
На состояние детских спортивных школ пожаловалась томичка Елена, позвонившая в колл-центр прямой линии. Жительница Томска сообщила, что ее дети занимаются в спортивных секциях, но состояние зданий плачевное, многие годы в них не проводился ремонт.
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Мазур: "Движение Первых" в Томской области выросло более чем вдвое
20 ноября, 10:46
"Губернатор подчеркнул, что в 2025 году Томская область направит на развитие детского, любительского спорта почти 100 миллионов рублей дополнительно, на текущий ремонт спортшкол в Томске – плюс 40 миллионов рублей", - сообщили в обладминистрации.
Средства пойдут на ремонт спортшкол в Томске, поездки детей на соревнования и поддержку областных спортивных федераций.
Уже составлен перечень объектов, которые нуждаются в первоочередном ремонте. В него вошли спорткомплексы "Юность" и "Торпедо", игровые залы спортшкол №6 и №15, гребная база на Сенной Курье, лыжная база "Метелица", мототрасса спортшколы технических видов спорта на Шегарском тракте.
Кроме того, в 2025 году Томская область направит дополнительно 30 миллионов рублей на участие юных томских спортсменов в выездных соревнованиях и 20 миллионов - на поддержку региональных спортивных федераций.
Вид на город Томск - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Томская область и Узбекистан будут сотрудничать в сфере цифровизации
14 ноября, 09:53
 
Томская областьТомскТомская областьВладимир Мазур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала