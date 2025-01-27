https://ria.ru/20250127/prokuratura-1995643404.html

Прокуратура проверит расходы на ремонт в больницы в Томской области

Прокуратура проверит расходы на ремонт в больницы в Томской области - РИА Новости, 27.01.2025

Прокуратура проверит расходы на ремонт в больницы в Томской области

Прокуратура Первомайского района Томской области после недовольства жителей ремонтом в местной больнице проведет проверку расходования средств на него, сообщает РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:19:00+03:00

2025-01-27T10:19:00+03:00

2025-01-27T10:22:00+03:00

происшествия

томская область

первомайский район

владимир мазур

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НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Прокуратура Первомайского района Томской области после недовольства жителей ремонтом в местной больнице проведет проверку расходования средств на него, сообщает надзорное ведомство. В минувшую пятницу губернатор Томской области Владимир Мазур в своем Telegram-канале рассказал о ремонте в Первомайской районной больнице, выполненном по национальному проекту "Здравоохранение". Он сообщил, что отремонтировали два этажа отдельно стоящего корпуса, привели в порядок палаты на 40 коек, процедурные кабинеты, коридоры. В комментариях к заметке местные жители возмутились, что на фотографиях "старые кровати" и "перекошенные тумбы". "В связи с распространившимися в соцмедиа и средствах массовой информации сведениями о некачественном ремонте хирургического отделения Первомайской районной больницы главой регионального надзорного ведомства поручено проведение проверки", - сообщает прокуратура Томской области. В рамках надзорных мероприятий прокуратура Первомайского района проверит соблюдение законодательства о здравоохранении и расходовании бюджетных средств при проведении ремонта в больнице, уточнили в ведомстве. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений и привлечение к установленной ответственности виновных лиц", - отметили в прокуратуре.

https://ria.ru/20240909/tomskaya_oblast-1971509995.html

https://ria.ru/20250116/tomsk-1993970478.html

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происшествия, томская область, первомайский район , владимир мазур