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Прокуратура проверит расходы на ремонт в больницы в Томской области - РИА Новости, 27.01.2025
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10:19 27.01.2025 (обновлено: 10:22 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/prokuratura-1995643404.html
Прокуратура проверит расходы на ремонт в больницы в Томской области
Прокуратура проверит расходы на ремонт в больницы в Томской области - РИА Новости, 27.01.2025
Прокуратура проверит расходы на ремонт в больницы в Томской области
Прокуратура Первомайского района Томской области после недовольства жителей ремонтом в местной больнице проведет проверку расходования средств на него, сообщает РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:19:00+03:00
2025-01-27T10:22:00+03:00
происшествия
томская область
первомайский район
владимир мазур
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НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Прокуратура Первомайского района Томской области после недовольства жителей ремонтом в местной больнице проведет проверку расходования средств на него, сообщает надзорное ведомство. В минувшую пятницу губернатор Томской области Владимир Мазур в своем Telegram-канале рассказал о ремонте в Первомайской районной больнице, выполненном по национальному проекту "Здравоохранение". Он сообщил, что отремонтировали два этажа отдельно стоящего корпуса, привели в порядок палаты на 40 коек, процедурные кабинеты, коридоры. В комментариях к заметке местные жители возмутились, что на фотографиях "старые кровати" и "перекошенные тумбы". "В связи с распространившимися в соцмедиа и средствах массовой информации сведениями о некачественном ремонте хирургического отделения Первомайской районной больницы главой регионального надзорного ведомства поручено проведение проверки", - сообщает прокуратура Томской области. В рамках надзорных мероприятий прокуратура Первомайского района проверит соблюдение законодательства о здравоохранении и расходовании бюджетных средств при проведении ремонта в больнице, уточнили в ведомстве. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений и привлечение к установленной ответственности виновных лиц", - отметили в прокуратуре.
https://ria.ru/20240909/tomskaya_oblast-1971509995.html
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происшествия, томская область, первомайский район , владимир мазур
Происшествия, Томская область, Первомайский район , Владимир Мазур
Прокуратура проверит расходы на ремонт в больницы в Томской области

Прокуратура проверит расходование средств на ремонт больницы в Томской области

© Фото : Владимир Мазур/TelegramОбновлённое хирургическое отделение Первомайской районной больницы в Томской области
Обновлённое хирургическое отделение Первомайской районной больницы в Томской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Владимир Мазур/Telegram
Обновлённое хирургическое отделение Первомайской районной больницы в Томской области
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НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Прокуратура Первомайского района Томской области после недовольства жителей ремонтом в местной больнице проведет проверку расходования средств на него, сообщает надзорное ведомство.
В минувшую пятницу губернатор Томской области Владимир Мазур в своем Telegram-канале рассказал о ремонте в Первомайской районной больнице, выполненном по национальному проекту "Здравоохранение". Он сообщил, что отремонтировали два этажа отдельно стоящего корпуса, привели в порядок палаты на 40 коек, процедурные кабинеты, коридоры. В комментариях к заметке местные жители возмутились, что на фотографиях "старые кровати" и "перекошенные тумбы".
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"В связи с распространившимися в соцмедиа и средствах массовой информации сведениями о некачественном ремонте хирургического отделения Первомайской районной больницы главой регионального надзорного ведомства поручено проведение проверки", - сообщает прокуратура Томской области.
В рамках надзорных мероприятий прокуратура Первомайского района проверит соблюдение законодательства о здравоохранении и расходовании бюджетных средств при проведении ремонта в больнице, уточнили в ведомстве.
"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений и привлечение к установленной ответственности виновных лиц", - отметили в прокуратуре.
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ПроисшествияТомская областьПервомайский районВладимир Мазур
 
 
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