Прокуратура проверит расходы на ремонт в больницы в Томской области
Прокуратура проверит расходование средств на ремонт больницы в Томской области
© Фото : Владимир Мазур/TelegramОбновлённое хирургическое отделение Первомайской районной больницы в Томской области
Обновлённое хирургическое отделение Первомайской районной больницы в Томской области
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НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Прокуратура Первомайского района Томской области после недовольства жителей ремонтом в местной больнице проведет проверку расходования средств на него, сообщает надзорное ведомство.
В минувшую пятницу губернатор Томской области Владимир Мазур в своем Telegram-канале рассказал о ремонте в Первомайской районной больнице, выполненном по национальному проекту "Здравоохранение". Он сообщил, что отремонтировали два этажа отдельно стоящего корпуса, привели в порядок палаты на 40 коек, процедурные кабинеты, коридоры. В комментариях к заметке местные жители возмутились, что на фотографиях "старые кровати" и "перекошенные тумбы".
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"В связи с распространившимися в соцмедиа и средствах массовой информации сведениями о некачественном ремонте хирургического отделения Первомайской районной больницы главой регионального надзорного ведомства поручено проведение проверки", - сообщает прокуратура Томской области.
В рамках надзорных мероприятий прокуратура Первомайского района проверит соблюдение законодательства о здравоохранении и расходовании бюджетных средств при проведении ремонта в больнице, уточнили в ведомстве.
"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений и привлечение к установленной ответственности виновных лиц", - отметили в прокуратуре.