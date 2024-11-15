https://ria.ru/20241115/mazur-1983921327.html

Томская и Ташкентская области будут сотрудничать в АПК и фармацевтике

Томская и Ташкентская области будут сотрудничать в АПК и фармацевтике - РИА Новости, 15.11.2024

Томская и Ташкентская области будут сотрудничать в АПК и фармацевтике

Губернатор Томской области Владимир Мазур и хоким Ташкентской области Узбекистана Зойир Мирзаев договорились о сотрудничестве в промышленности, АПК и... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:14

2024-11-15T12:14

2024-11-15T12:14

томская область

томская область

ташкентская область

владимир мазур

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ТОМСК, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур и хоким Ташкентской области Узбекистана Зойир Мирзаев договорились о сотрудничестве в промышленности, АПК и фармацевтике, сообщает в пятницу администрация сибирского региона. На этой неделе делегация Томской области во главе с губернатором работает в Узбекистане. В составе делегации заместители главы региона, руководители томских предприятий и университетов. "Губернатор Томской области Владимир Мазур, находящийся с рабочей поездкой в республике Узбекистан, и хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев провели рабочую встречу, обсудив перспективы сотрудничества", - говорится в сообщении. Владимир Мазур рассказал коллеге из Узбекистана о научно-образовательном и производственно-технологическом комплексе региона. Хоким Зойир Мирзаев сообщил о точках роста экономики Ташкентской области, в числе которых металлургия, строительство, переработка сельскохозяйственной продукции. "В последние годы экономика России и Томской области существенно изменилась. Развиваются технологии, меняются логистические цепочки, укрепляются партнерские отношения с дружественными странами. Решаем общие для России и Узбекистана задачи", - подчеркнул Мазур на встрече. Зойир Мирзаев предложил такие направления межрегионального сотрудничества, как производство электротехнической продукции, технологии в энергетики, фармацевтика, животноводство. Главы регионов подписали меморандум о взаимопонимании, договорившись детально проработать направления сотрудничества и регулярно контролировать исполнение договоренностей. Губернатор Мазур пригласил хокима Зойира Мирзаева в Томскую область.

https://ria.ru/20241114/tsifrovizatsiya-1983668408.html

томская область

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томская область, ташкентская область, владимир мазур