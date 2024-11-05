https://ria.ru/20241105/mazur-1981892692.html

Мазур: три фуры с гуманитарным грузом отправились на СВО из Томска

Мазур: три фуры с гуманитарным грузом отправились на СВО из Томска - РИА Новости, 05.11.2024

Мазур: три фуры с гуманитарным грузом отправились на СВО из Томска

Администрация Томской области, Народный фронт, Корниловское хуторское казачье общество, предприниматели и волонтерские сообщества региона отправили в зону СВО... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:16

2024-11-05T11:16

2024-11-05T11:30

томская область

асино

донецк

владимир мазур

сво

гуманитарная помощь

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ТОМСК, 5 ноя – РИА Новости. Администрация Томской области, Народный фронт, Корниловское хуторское казачье общество, предприниматели и волонтерские сообщества региона отправили в зону СВО гуманитарный груз общим весом свыше 80 тонн, сообщает во вторник обладминистрация. Груз собрали по заявкам бойцов из Донецка, Луганска, Запорожской и Херсонской областей в рамках проекта Народного фронта "Все для Победы!" для адресной передачи из рук в руки. "Отправили нашим землякам – участникам специальной военной операции очередной груз. Здесь все, о чем просили сами бойцы. Спасибо всем, кто помог сформировать ценный груз, который ждут наши воины. Победа будет за нами!" - поблагодарил губернатор Владимир Мазур представителей общественности и бизнеса. Так, четыре квадроцикла предоставил Томский национальный исследовательский медицинский центр; автомобиль "Нива" — группа "Поддержка бойцов СВО"; четыре быстросборных деревянных блиндажа — предприятие "ТомДок"; 65 кубометров пиломатериала - учредитель ООО "Стройлесснаб" Олег Логвинов, волонтеры "Красного обоза", лесозаготовители из Тегульдета и Асина; тепловизионные одеяла — волонтерское объединение "Одеяло 70. Прикрою". Также в зону СВО доставят большую партию личных посылок, предоставленных волонтерскими сообществами "СВОих не бросаем. Кожевниково", "Зов Родины", "Поддержка бойцов СВО", Тегульдета, Асино, Молчаново, Томска. Казаки Корниловского хуторского казачьего общества помогли в изготовлении блиндажей и погрузке фур. Доставка груза в зону проведения СВО осуществляется при поддержке администрации Томской области и ООО "Авто предприятие Межобластное".

https://ria.ru/20241029/tomskaya_oblast-1980620957.html

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асино

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

асино, донецк, владимир мазур, сво, гуманитарная помощь