Мазур: три фуры с гуманитарным грузом отправились на СВО из Томска
© Фото : Администрация Томской областиАдминистрация Томской области, Народный фронт, Корниловское хуторское казачье общество, предприниматели и волонтерские сообщества региона отправили гуманитарный груз в зону СВО
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ТОМСК, 5 ноя – РИА Новости. Администрация Томской области, Народный фронт, Корниловское хуторское казачье общество, предприниматели и волонтерские сообщества региона отправили в зону СВО гуманитарный груз общим весом свыше 80 тонн, сообщает во вторник обладминистрация.
Груз собрали по заявкам бойцов из Донецка, Луганска, Запорожской и Херсонской областей в рамках проекта Народного фронта "Все для Победы!" для адресной передачи из рук в руки.
© Фото : Администрация Томской областиАдминистрация Томской области, Народный фронт, Корниловское хуторское казачье общество, предприниматели и волонтерские сообщества региона отправили гуманитарный груз в зону СВО
Администрация Томской области, Народный фронт, Корниловское хуторское казачье общество, предприниматели и волонтерские сообщества региона отправили гуманитарный груз в зону СВО
"Отправили нашим землякам – участникам специальной военной операции очередной груз. Здесь все, о чем просили сами бойцы. Спасибо всем, кто помог сформировать ценный груз, который ждут наши воины. Победа будет за нами!" - поблагодарил губернатор Владимир Мазур представителей общественности и бизнеса.
Так, четыре квадроцикла предоставил Томский национальный исследовательский медицинский центр; автомобиль "Нива" — группа "Поддержка бойцов СВО"; четыре быстросборных деревянных блиндажа — предприятие "ТомДок"; 65 кубометров пиломатериала - учредитель ООО "Стройлесснаб" Олег Логвинов, волонтеры "Красного обоза", лесозаготовители из Тегульдета и Асина; тепловизионные одеяла — волонтерское объединение "Одеяло 70. Прикрою".
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