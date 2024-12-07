https://ria.ru/20241207/programma-1987867850.html

Мазур поручил создать в Томской области аналог программы "Время героев"

Мазур поручил создать в Томской области аналог программы "Время героев" - РИА Новости, 07.12.2024

Мазур поручил создать в Томской области аналог программы "Время героев"

Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил приступить к разработке регионального аналога программы "Время героев" в Томской области, сообщает... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T11:17

2024-12-07T11:17

2024-12-07T11:41

томская область

томская область

россия

чаинский район

денис некрасов

владимир путин

владимир мазур

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил приступить к разработке регионального аналога программы "Время героев" в Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации. Мазур в томском филиале фонда "Защитники Отечества" провел встречу с ветеранами специальной военной операции, ставшими участниками федеральной программы "Время героев". При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев". Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях. Отмечается, что на сегодняшний день участниками программы "Время героев" стали уже более 40 ветеранов и участников СВО из Томской области. Набор на новый поток продолжается. В томском филиале фонда "Защитники Отечества" Мазур встретился со слушателями программы, многие из которых уже добились успехов после возвращения с передовой. Например, Денис Некрасов возглавил томскую школу единоборств; Сергей Бикмаев стад директором школы "Интеграция"; Вячеслав Самченко поступил на муниципальную службу и стал заместителем главы Чаинского района. "Программа "Время героев" — это когда наши бойцы, вернувшиеся с передовой, не просто возвращаются в активную мирную социальную жизнь. А получив новые знания, навыки, пройдя обучение, могут строить карьеру в управленческой сфере, в образовании, культуре, спорте и так далее. И я знаю, что многие из вас уже стали или планируют стать участниками этой программы, многие уже добились высоких результатов", - сказал Мазур. Он поручил своему заместителю по социальной политике Светлане Грузных и руководителю томского филиала фонда "Защитники Отечества" Ирине Муравьёвой приступить к разработке аналога программы "Время героев" в Томской области. "Вовлечь в нее нужно наши муниципальные образования. Будем здесь, у себя, в Томской области создавать для наших ветеранов не только все условия для реабилитации и адаптации. Будем обучать, вовлекать в общественно-политические процессы — словом, создадим все возможности для достижения новых успехов и побед. Поручаю приступить к такой работе ветеранами боевых действий уже с начала 2025 года", - отметил глава региона. Кроме того, Мазур поблагодарил участников спецоперации за их отвагу и мужество в защите Родины. Ветераны рассказали губернатору, как складывается их жизнь после возвращения домой, о своих профессиональных успехах и планах. Глава региона также поблагодарил социальных координаторов фонда "Защитники Отечества" и отметил, что томский филиал госфонда стал вторым домом для многих ветеранов СВО и их семей. Ведь именно здесь бойцы и их родные могут получить поддержку, консультации по реабилитации, решить вопросы с документами и многое другое.

https://ria.ru/20241204/zayavka-1987339669.html

https://ria.ru/20241203/putin-1987128384.html

https://ria.ru/20241122/lyubimova-1985294368.html

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Варвара Скокшина

томская область, россия, чаинский район, денис некрасов, владимир путин, владимир мазур