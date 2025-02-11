https://ria.ru/20250211/svo-1998600158.html

Калужские депутаты помогли обеспечить автомобилем бойцов СВО

Калужские депутаты помогли обеспечить автомобилем бойцов СВО - РИА Новости, 11.02.2025

Калужские депутаты помогли обеспечить автомобилем бойцов СВО

Депутаты Заксобрания Калужской области помогли обеспечить автомобилем УАЗ бойцов СВО на передовой, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:58:00+03:00

2025-02-11T12:58:00+03:00

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калужская область

калужская область

перемышльский район

владимир мазур

ульяновский автомобильный завод (уаз)

единая россия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Калужской области помогли обеспечить автомобилем УАЗ бойцов СВО на передовой, сообщает пресс-служба регионального парламента. Автомобиль в скором времени будет передан на фронт для защитников. Волонтеры из Перемышльского района на постоянной основе помогают 138-й стрелковой бригаде. Во время эвакуации там были уничтожены два автомобиля УАЗ. Взамен в апреле прошлого года на фронт была отправлена еще одна машина. Ее предоставил депутат Владимир Мазуров. При этом оставалась потребность во втором автомобиле. Заявку волонтеры передали председателю Законодательного Собрания Геннадию Новосельцеву в ходе личного приема в Перемышле, который он провел осенью прошлого года. "Будем решать этот вопрос, привлечем неравнодушных. Вместе купим", - ответил волонтерам спикер парламента. К решению вновь подключился Владимир Мазуров, активисты "Единой России" и администрация района. "Вместе подобрали автомобиль УАЗ "Хантер". Для проведения технических работ отправили его на авторемонтное предприятие, затем передадим автомобиль на фронт", - уточнил Мазуров.

https://ria.ru/20241216/shapsha-1989481050.html

https://ria.ru/20241216/dorogi-1989414590.html

калужская область

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калужская область, перемышльский район, владимир мазур, ульяновский автомобильный завод (уаз), единая россия