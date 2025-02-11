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Калужские депутаты помогли обеспечить автомобилем бойцов СВО - РИА Новости, 11.02.2025
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Калужская область
 
12:58 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/svo-1998600158.html
Калужские депутаты помогли обеспечить автомобилем бойцов СВО
Калужские депутаты помогли обеспечить автомобилем бойцов СВО - РИА Новости, 11.02.2025
Калужские депутаты помогли обеспечить автомобилем бойцов СВО
Депутаты Заксобрания Калужской области помогли обеспечить автомобилем УАЗ бойцов СВО на передовой, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:58:00+03:00
2025-02-11T12:58:00+03:00
калужская область
калужская область
перемышльский район
владимир мазур
ульяновский автомобильный завод (уаз)
единая россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Калужской области помогли обеспечить автомобилем УАЗ бойцов СВО на передовой, сообщает пресс-служба регионального парламента. Автомобиль в скором времени будет передан на фронт для защитников. Волонтеры из Перемышльского района на постоянной основе помогают 138-й стрелковой бригаде. Во время эвакуации там были уничтожены два автомобиля УАЗ. Взамен в апреле прошлого года на фронт была отправлена еще одна машина. Ее предоставил депутат Владимир Мазуров. При этом оставалась потребность во втором автомобиле. Заявку волонтеры передали председателю Законодательного Собрания Геннадию Новосельцеву в ходе личного приема в Перемышле, который он провел осенью прошлого года. "Будем решать этот вопрос, привлечем неравнодушных. Вместе купим", - ответил волонтерам спикер парламента. К решению вновь подключился Владимир Мазуров, активисты "Единой России" и администрация района. "Вместе подобрали автомобиль УАЗ "Хантер". Для проведения технических работ отправили его на авторемонтное предприятие, затем передадим автомобиль на фронт", - уточнил Мазуров.
https://ria.ru/20241216/shapsha-1989481050.html
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калужская область, перемышльский район, владимир мазур, ульяновский автомобильный завод (уаз), единая россия
Калужская область, Калужская область, Перемышльский район, Владимир Мазур, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Единая Россия
Калужские депутаты помогли обеспечить автомобилем бойцов СВО

Депутаты калужского Заксобрания помогли обеспечить автомобилем бойцов СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Калужской области помогли обеспечить автомобилем УАЗ бойцов СВО на передовой, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Автомобиль в скором времени будет передан на фронт для защитников. Волонтеры из Перемышльского района на постоянной основе помогают 138-й стрелковой бригаде. Во время эвакуации там были уничтожены два автомобиля УАЗ. Взамен в апреле прошлого года на фронт была отправлена еще одна машина. Ее предоставил депутат Владимир Мазуров. При этом оставалась потребность во втором автомобиле. Заявку волонтеры передали председателю Законодательного Собрания Геннадию Новосельцеву в ходе личного приема в Перемышле, который он провел осенью прошлого года.
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"Будем решать этот вопрос, привлечем неравнодушных. Вместе купим", - ответил волонтерам спикер парламента.
К решению вновь подключился Владимир Мазуров, активисты "Единой России" и администрация района.
"Вместе подобрали автомобиль УАЗ "Хантер". Для проведения технических работ отправили его на авторемонтное предприятие, затем передадим автомобиль на фронт", - уточнил Мазуров.
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Калужская областьКалужская областьПеремышльский районВладимир МазурУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Единая Россия
 
 
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