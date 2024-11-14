https://ria.ru/20241114/mazur-1983661454.html

Томский губернатор обсудил сотрудничество с премьером Узбекистана

Томский губернатор обсудил сотрудничество с премьером Узбекистана - РИА Новости, 14.11.2024

Томский губернатор обсудил сотрудничество с премьером Узбекистана

Губернатор Томской области Владимир Мазур, находящийся с рабочей поездкой в Узбекистане во главе делегации региона, провел с премьером республики Абдуллой... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T09:26

2024-11-14T09:26

2024-11-14T12:52

томская область

томская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983713369_0:123:1181:787_1920x0_80_0_0_eb747c16ebb7688d5a2ed016af0abd32.jpg

ТОМСК, 14 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур, находящийся с рабочей поездкой в Узбекистане во главе делегации региона, провел с премьером республики Абдуллой Ариповым рабочую встречу в Ташкенте, на которой они обсудили внешнеэкономическое сотрудничество и его перспективы, сообщает администрация сибирского региона. "Томская область традиционно экспортирует в Узбекистан продукцию глубокой переработки древесины. Но сегодня - время динамичного развития, которое требует сотрудничества в производственно-технологической сфере. Видим потенциал совместной работы в этом направлении, искренний интерес главы правительства Узбекистана в добропорядочных, дружеских, партнерских отношениях с нашей областью", - сообщил Мазур. На встрече в Доме правительства Узбекистана Мазур поблагодарил главу кабмина республики за теплый прием делегации, рассказал о встречах с руководством компаний "Узкимѐсаноат" и "Узбекнефтегаз", о бизнес-миссии под эгидой Торгово-промышленной палаты Узбекистана и переговорах представителей бизнеса Томской области и Узбекистана. "Владимир Мазур и премьер-министр Абдулла Арипов договорились о проработке "дорожных карт" о взаимодействии компаний "Узкимѐсаноат" и "Узбекнефтегаз" с томскими промышленными предприятиями и научными центрами в производственно-технологической сфере, об усилении торгового, научно-образовательного и культурного развития", - говорится в сообщении. Участие во встрече также приняли заместители губернатора Томской области Людмила Огородова и Василий Потёмкин, чрезвычайный и полномочный посол России в республике Узбекистан Олег Мальгинов.

https://ria.ru/20241113/mazur-1983505966.html

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

томская область