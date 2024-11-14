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Томский губернатор обсудил сотрудничество с премьером Узбекистана
Томский губернатор обсудил сотрудничество с премьером Узбекистана - РИА Новости, 14.11.2024
Томский губернатор обсудил сотрудничество с премьером Узбекистана
Губернатор Томской области Владимир Мазур, находящийся с рабочей поездкой в Узбекистане во главе делегации региона, провел с премьером республики Абдуллой... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T09:26
2024-11-14T09:26
2024-11-14T12:52
томская область
томская область
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ТОМСК, 14 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур, находящийся с рабочей поездкой в Узбекистане во главе делегации региона, провел с премьером республики Абдуллой Ариповым рабочую встречу в Ташкенте, на которой они обсудили внешнеэкономическое сотрудничество и его перспективы, сообщает администрация сибирского региона. "Томская область традиционно экспортирует в Узбекистан продукцию глубокой переработки древесины. Но сегодня - время динамичного развития, которое требует сотрудничества в производственно-технологической сфере. Видим потенциал совместной работы в этом направлении, искренний интерес главы правительства Узбекистана в добропорядочных, дружеских, партнерских отношениях с нашей областью", - сообщил Мазур. На встрече в Доме правительства Узбекистана Мазур поблагодарил главу кабмина республики за теплый прием делегации, рассказал о встречах с руководством компаний "Узкимѐсаноат" и "Узбекнефтегаз", о бизнес-миссии под эгидой Торгово-промышленной палаты Узбекистана и переговорах представителей бизнеса Томской области и Узбекистана. "Владимир Мазур и премьер-министр Абдулла Арипов договорились о проработке "дорожных карт" о взаимодействии компаний "Узкимѐсаноат" и "Узбекнефтегаз" с томскими промышленными предприятиями и научными центрами в производственно-технологической сфере, об усилении торгового, научно-образовательного и культурного развития", - говорится в сообщении. Участие во встрече также приняли заместители губернатора Томской области Людмила Огородова и Василий Потёмкин, чрезвычайный и полномочный посол России в республике Узбекистан Олег Мальгинов.
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томская область
Томская область, Томская область
ТОМСК, 14 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур, находящийся с рабочей поездкой в Узбекистане во главе делегации региона, провел с премьером республики Абдуллой Ариповым рабочую встречу в Ташкенте, на которой они обсудили внешнеэкономическое сотрудничество и его перспективы, сообщает администрация сибирского региона.
"Томская область традиционно экспортирует в Узбекистан продукцию глубокой переработки древесины. Но сегодня - время динамичного развития, которое требует сотрудничества в производственно-технологической сфере. Видим потенциал совместной работы в этом направлении, искренний интерес главы правительства Узбекистана в добропорядочных, дружеских, партнерских отношениях с нашей областью", - сообщил Мазур.
На встрече в Доме правительства Узбекистана Мазур поблагодарил главу кабмина республики за теплый прием делегации, рассказал о встречах с руководством компаний "Узкимѐсаноат" и "Узбекнефтегаз
", о бизнес-миссии под эгидой Торгово-промышленной палаты Узбекистана и переговорах представителей бизнеса Томской области и Узбекистана.
"Владимир Мазур и премьер-министр Абдулла Арипов договорились о проработке "дорожных карт" о взаимодействии компаний "Узкимѐсаноат" и "Узбекнефтегаз" с томскими промышленными предприятиями и научными центрами в производственно-технологической сфере, об усилении торгового, научно-образовательного и культурного развития", - говорится в сообщении.
Участие во встрече также приняли заместители губернатора Томской области Людмила Огородова
и Василий Потёмкин, чрезвычайный и полномочный посол России
в республике Узбекистан Олег Мальгинов.