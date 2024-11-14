Рейтинг@Mail.ru
Томский губернатор обсудил сотрудничество с премьером Узбекистана - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Томская область - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Томская область
 
09:26 14.11.2024 (обновлено: 12:52 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/mazur-1983661454.html
Томский губернатор обсудил сотрудничество с премьером Узбекистана
Томский губернатор обсудил сотрудничество с премьером Узбекистана - РИА Новости, 14.11.2024
Томский губернатор обсудил сотрудничество с премьером Узбекистана
Губернатор Томской области Владимир Мазур, находящийся с рабочей поездкой в Узбекистане во главе делегации региона, провел с премьером республики Абдуллой... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T09:26
2024-11-14T12:52
томская область
томская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983713369_0:123:1181:787_1920x0_80_0_0_eb747c16ebb7688d5a2ed016af0abd32.jpg
ТОМСК, 14 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур, находящийся с рабочей поездкой в Узбекистане во главе делегации региона, провел с премьером республики Абдуллой Ариповым рабочую встречу в Ташкенте, на которой они обсудили внешнеэкономическое сотрудничество и его перспективы, сообщает администрация сибирского региона. "Томская область традиционно экспортирует в Узбекистан продукцию глубокой переработки древесины. Но сегодня - время динамичного развития, которое требует сотрудничества в производственно-технологической сфере. Видим потенциал совместной работы в этом направлении, искренний интерес главы правительства Узбекистана в добропорядочных, дружеских, партнерских отношениях с нашей областью", - сообщил Мазур. На встрече в Доме правительства Узбекистана Мазур поблагодарил главу кабмина республики за теплый прием делегации, рассказал о встречах с руководством компаний "Узкимѐсаноат" и "Узбекнефтегаз", о бизнес-миссии под эгидой Торгово-промышленной палаты Узбекистана и переговорах представителей бизнеса Томской области и Узбекистана. "Владимир Мазур и премьер-министр Абдулла Арипов договорились о проработке "дорожных карт" о взаимодействии компаний "Узкимѐсаноат" и "Узбекнефтегаз" с томскими промышленными предприятиями и научными центрами в производственно-технологической сфере, об усилении торгового, научно-образовательного и культурного развития", - говорится в сообщении. Участие во встрече также приняли заместители губернатора Томской области Людмила Огородова и Василий Потёмкин, чрезвычайный и полномочный посол России в республике Узбекистан Олег Мальгинов.
https://ria.ru/20241113/mazur-1983505966.html
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983713369_66:0:1115:787_1920x0_80_0_0_98e1b26b5cc1e0925e5f2f32a445f9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
томская область
Томская область, Томская область

Томский губернатор обсудил сотрудничество с премьером Узбекистана

© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время рабочей встречи в Ташкенте. 14 ноября 2024
Губернатор Томской области Владимир Мазур и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время рабочей встречи в Ташкенте. 14 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время рабочей встречи в Ташкенте. 14 ноября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
ТОМСК, 14 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур, находящийся с рабочей поездкой в Узбекистане во главе делегации региона, провел с премьером республики Абдуллой Ариповым рабочую встречу в Ташкенте, на которой они обсудили внешнеэкономическое сотрудничество и его перспективы, сообщает администрация сибирского региона.
"Томская область традиционно экспортирует в Узбекистан продукцию глубокой переработки древесины. Но сегодня - время динамичного развития, которое требует сотрудничества в производственно-технологической сфере. Видим потенциал совместной работы в этом направлении, искренний интерес главы правительства Узбекистана в добропорядочных, дружеских, партнерских отношениях с нашей областью", - сообщил Мазур.
На встрече в Доме правительства Узбекистана Мазур поблагодарил главу кабмина республики за теплый прием делегации, рассказал о встречах с руководством компаний "Узкимѐсаноат" и "Узбекнефтегаз", о бизнес-миссии под эгидой Торгово-промышленной палаты Узбекистана и переговорах представителей бизнеса Томской области и Узбекистана.
"Владимир Мазур и премьер-министр Абдулла Арипов договорились о проработке "дорожных карт" о взаимодействии компаний "Узкимѐсаноат" и "Узбекнефтегаз" с томскими промышленными предприятиями и научными центрами в производственно-технологической сфере, об усилении торгового, научно-образовательного и культурного развития", - говорится в сообщении.
Участие во встрече также приняли заместители губернатора Томской области Людмила Огородова и Василий Потёмкин, чрезвычайный и полномочный посол России в республике Узбекистан Олег Мальгинов.
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Томский губернатор поручил диверсифицировать экспорт в Узбекистан
13 ноября, 13:12
 
Томская областьТомская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала