https://ria.ru/20220510/obstrely-1787809720.html

Пять мирных жителей пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР

Пять мирных жителей пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР - РИА Новости, 10.05.2022

Пять мирных жителей пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР

Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела освобожденной территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T23:36

2022-05-10T23:36

2022-05-10T23:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела освобожденной территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 5 мирных жителей в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины ранее освобожденной территории республики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что раненые являются жителями Мариуполя, а также населенных пунктов Владимировка и Павловка. Общее число пострадавших на освобожденной территории ДНР достигло 1 341 человек, в том числе 68 детей, добавляет представительство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр