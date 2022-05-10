https://ria.ru/20220510/finlyandiya-1787809186.html

СМИ: в Финляндии остановили платежи Faberlic и арестовали имущество Гусева

СМИ: в Финляндии остановили платежи Faberlic и арестовали имущество Гусева - РИА Новости, 10.05.2022

СМИ: в Финляндии остановили платежи Faberlic и арестовали имущество Гусева

В Финляндии, в рамках санкций Евросоюза, остановлены платежи, имеющие отношение к российской компании Faberlic и арестовано имущество главного редактора... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T23:29

2022-05-10T23:29

2022-05-10T23:58

жилье

павел гусев

алексей нечаев

дмитрий медведев

финляндия

россия

faberlic

евросоюз

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая — РИА Новости. В Финляндии, в рамках санкций Евросоюза, остановлены платежи, имеющие отношение к российской компании Faberlic и арестовано имущество главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на Управление по взысканию долгов (Ulosottolaitos).Уточняется, что финансовые операции Faberlic остановлены ввиду того, что руководитель компании Алексей Нечаев попал под санкции ЕС в феврале будучи депутатом Госдумы РФ."Служба судебных приставов 4 мая наложила запрет на платежи в пользу Faberlic и арестовала средства, находящиеся на финском банковском счете компании. На практике это означает, что российская компания не может оплатить счета четырем финским организациям, ожидающим свои деньги. Власти заморозили эти выплаты", - говорится в сообщении.Также впервые в истории финские власти наложили запрет на операции с активами лица, внесенного в санкционный список ЕС "за распространение пропаганды".Ulosottolaitos наложили запрет на два объекта недвижимости, принадлежащих Павлу Гусеву."Газета поддерживает нарратив Кремля и действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в обосновании финского ведомства, которое приводит газета.Гусев вместе с бывшей женой владеет смежными земельными участками общей площадью 19 гектаров и летним домом в Янаккале, в регионе Канта-Хяме.Также ранее в Финляндии ограничили права собственности для двух раллийных автомобилей в Ювяскюля, владельцем которых является предприниматель Григорий Березкин.Ранее, 4 марта, финские СМИ сообщали об ограничении права собственности на яхту Fotinia, которая по данным организации-иноагента "Фонд борьбы с коррупцией"*, находится в использовании зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева."27 апреля вынесено решение о продлении временного ареста судна Fotinia. Согласно мотивировке решения, орган власти еще не получил достаточной информации о праве собственности на судно", - сообщает газета.*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

https://ria.ru/20220510/sanktsii-1787768190.html

https://ria.ru/20220509/sanktsii-1787572442.html

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жилье, павел гусев, алексей нечаев, дмитрий медведев, финляндия, россия, faberlic , евросоюз, госдума рф