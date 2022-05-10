Россия за сутки эвакуировала более 1,1 тысячи детей с Украины, из ДНР и ЛНР
Россия за сутки эвакуировала более 1,1 тысячи детей из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. За прошедшие сутки в Россию из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины эвакуированы 8 787 человек, среди которых 1 106 детей, за время с начала специальной военной операции на территорию России прибыли 1 208 225 человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 8 787 человек, в том числе 1 106 детей. Всего с начала специальной военной операции – уже 1 208 225 человек, из которых 210 224 ребенка", - сказал он.
Генерал напомнил, что в регионах России продолжают функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, оборудованные всем необходимым, где с прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оказывается помощь.
Мизинцев заявил, что за прошедшие сутки 112 граждан Украины изъявили желание эвакуироваться в Россию, всего в базах данных гумштаба таких заявлений 2 755 224 из 2135 населенных пунктов Украины. Он утверждает, что это свидетельствует о том, что значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию.
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