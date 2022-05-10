Первая женщина-президент Венгрии приступила к исполнению обязанностей
Первая женщина-президент Венгрии Каталин Новак приступила к исполнению обязанностей
Флаг Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Первая женщина, избранная на пост президента Венгрии, Каталин Новак приступила к исполнению своих обязанностей, занимавший ранее эту должность Янош Адер передал ей ключи от официальной резиденции президента страны дворца Шандора в Будапеште.
В марте Национальное собрание Венгрии на заседании выбрало новым президентом страны вице-председателя правящей партии под руководством премьер-министра Виктора Орбана Фидес, министра по делам семьи, молодёжи и международных отношений Каталин Новак. Она стала первой женщиной на этой должности.
Президент республики избирается Национальным собранием сроком на пять лет. С 2012 года эту должность дважды занимал Янош Адер.
"Сегодня утром я получила ключи от дворца Шандора от Яноша Адера. Каждый венгр может рассчитывать на меня, и я рассчитываю на каждого венгра. Благодарю Вас за вашу службу, господин Президент", - написала Новак на своей странице в Twitter.
Каталин Новак родилась в 1977 году в городе Сегед. Изучала экономику и право в университетах Сегеда, Будапешта и Парижа. Политическую карьеру начала в качестве официального представителя МИД. С 2012 года работала в министерстве трудовых ресурсов Венгрии, где была назначена государственным секретарем по делам семьи и молодежи. Осенью 2017 года была избрана вице-председателем правящей партии Фидес по иностранным делам, а в 2018 году по результатам парламентских выборов стала депутатом Национального собрания Венгрии. В 2020 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Новак должность министра без портфеля по делам семьи и молодежи.