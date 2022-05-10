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"Молдовагаз": поставки топлива через Украину продолжаются в штатном режиме - РИА Новости, 10.05.2022
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"Молдовагаз": поставки топлива через Украину продолжаются в штатном режиме
"Молдовагаз": поставки топлива через Украину продолжаются в штатном режиме - РИА Новости, 10.05.2022
"Молдовагаз": поставки топлива через Украину продолжаются в штатном режиме
Украина не предупреждала Молдавию о возможном ограничении поставок газа, республика получает топливо в штатном режиме, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T23:32
2022-05-10T23:32
экономика
украина
молдавия
газпром
оператор гтс украины
европа
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 10 мая - РИА Новости. Украина не предупреждала Молдавию о возможном ограничении поставок газа, республика получает топливо в штатном режиме, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.Он заверил, что продолжит информировать потребителей и других заинтересованных лиц о развитии данной ситуации.Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТС) заявил, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая. Компания сообщила о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможной дальнейшую транспортировку газа через эту станцию и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем России. Отмечалось, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки).ОГТС утверждает, что возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", расположенную на территории, контролируемой Украиной.
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экономика, украина, молдавия, газпром, оператор гтс украины, европа, молдовагаз
23:32 10.05.2022
 
"Молдовагаз": поставки топлива через Украину продолжаются в штатном режиме

"Молдовагаз" заявил, что поставки топлива через Украину продолжаются в штатном режиме

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 мая - РИА Новости. Украина не предупреждала Молдавию о возможном ограничении поставок газа, республика получает топливо в штатном режиме, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
"АО "Молдовагаз" не получало от ПАО "Газпром" и ОГТС Украины официальных уведомлений об ограничении поставок природного газа в точках межсистемных газотранспортных соединений Алексеевка и Гребеники. Поставки газа в Молдавию осуществляются в штатном режиме", - написал Чебан в Telegram-канале.
Он заверил, что продолжит информировать потребителей и других заинтересованных лиц о развитии данной ситуации.
Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТС) заявил, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая. Компания сообщила о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможной дальнейшую транспортировку газа через эту станцию и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем России. Отмечалось, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки).
ОГТС утверждает, что возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", расположенную на территории, контролируемой Украиной.
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ЭкономикаУкраинаМолдавияГазпромОператор ГТС УкраиныЕвропаМолдовагаз
 
 
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