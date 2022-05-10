https://ria.ru/20220510/gaz-1787809402.html

"Молдовагаз": поставки топлива через Украину продолжаются в штатном режиме

"Молдовагаз": поставки топлива через Украину продолжаются в штатном режиме - РИА Новости, 10.05.2022

"Молдовагаз": поставки топлива через Украину продолжаются в штатном режиме

Украина не предупреждала Молдавию о возможном ограничении поставок газа, республика получает топливо в штатном режиме, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T23:32

2022-05-10T23:32

2022-05-10T23:32

экономика

украина

молдавия

газпром

оператор гтс украины

европа

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 10 мая - РИА Новости. Украина не предупреждала Молдавию о возможном ограничении поставок газа, республика получает топливо в штатном режиме, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.Он заверил, что продолжит информировать потребителей и других заинтересованных лиц о развитии данной ситуации.Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТС) заявил, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая. Компания сообщила о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможной дальнейшую транспортировку газа через эту станцию и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем России. Отмечалось, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки).ОГТС утверждает, что возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", расположенную на территории, контролируемой Украиной.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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молдавия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, украина, молдавия, газпром, оператор гтс украины, европа, молдовагаз