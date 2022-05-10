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Под Калининградом установили точную копию таллинского "Бронзового солдата" - РИА Новости, 10.05.2022
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Под Калининградом установили точную копию таллинского "Бронзового солдата"
Под Калининградом установили точную копию таллинского "Бронзового солдата" - РИА Новости, 10.05.2022
Под Калининградом установили точную копию таллинского "Бронзового солдата"
Трёхметровую скульптуру солдата установили в честь 77-й годовщины Дня Победы в посёлке Рыбачий Зеленоградского округа Калининградской области, это точная копия... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T23:38
2022-05-10T23:38
справки
таллин
куршская коса
день победы
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КАЛИНИНГРАД, 10 мая – РИА Новости. Трёхметровую скульптуру солдата установили в честь 77-й годовщины Дня Победы в посёлке Рыбачий Зеленоградского округа Калининградской области, это точная копия памятника, стоявшего в центре Таллина до решения эстонских властей в 2007 году перенести его на военное кладбище, сообщили в Зеленоградской газете "Волна"."Трёхметровая фигура солдата – точная копия памятника советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, известного в народе как "Бронзовый солдат". Памятник стоял в центре Таллина с 1947 года, однако в 2007 году эстонские власти перенесли его из центра столицы на военное кладбище" - рассказали в газете.В издании отметили, что калининградский "Бронзовый солдат" установлен за счёт частных пожертвований."Все мы в немалой степени с недоумением и негодованием смотрим, как сейчас отдельные политики пытаются переписать историю и поддерживают программы по сносу, демонтажу, переносу памятников героям Великой Отечественной войны. Поэтому наш "Бронзовый солдат", установленный в год 77-летия Великой Победы будет стоять здесь вечно, и к нему всегда будут приносить цветы", - отметил глава администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой, слова которого цитирует газета на своей странице "ВКонтакте".Посёлок Рыбачий расположен на Куршской косе в нескольких километрах от российско-литовской границы.В январе-феврале 1945 года за Курише Нерунг (так раньше называлась Куршская коса) шли кровопролитные бои. В освобождении Курише Нерунг принимали участие воины 32-й стрелковой Верхнеднепровской дивизии, 19-го стрелкового корпуса, 4-й ударной армии 1-го Прибалтийского фронта, часть 43-й армии в составе 115-ой Краснознаменной Холмской и 325-ой Двинской стрелковых дивизий.Ночью 29 января 1945 года сводный десант, состоявший из 162 добровольцев 113-го полка 32-й стрелковой дивизии, приступил к форсированию Мемельского пролива.Бойцы форсировали пролив под ожесточенным огнём противника. С рассветом на десант обрушился мощный артиллерийский и минометный огонь. За день враги предприняли около 10 атак. Когда кончились патроны и гранаты и в рукопашных были переломаны все штыки и ножи, а приклады разлетелись в щепки, в ход пошли саперные лопатки и кулаки.Семерым русским десантникам, участвовавшим в штурме Косы, посмертно было присвоено звание Героев Советского Союза. В целом потери советских войск на Куршской косе за период боев с 25 января по 4 февраля составили убитыми 403 человека и ранеными 1066 человек."Бронзовый солдат" - памятник советским воинам, павшим при освобождение Таллина от фашистских захватчиков. Мемориал воздвигли в 1947 году рядом с братской могилой, где в 1945 году были перезахоронены 13 солдат.
https://ria.ru/20220509/kaliningrad-1787624771.html
https://ria.ru/20220509/tallin-1787633222.html
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справки, таллин, куршская коса, день победы
23:38 10.05.2022
 
Под Калининградом установили точную копию таллинского "Бронзового солдата"

Газета Волна: под Калининградом установили точную копию таллинского "Бронзового солдата"

© РИА Новости / Илья Матусихис / Перейти в фотобанкМонумент Воину-освободителю "Бронзовый солдат" в Таллине
Монумент Воину-освободителю Бронзовый солдат в Таллине - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Илья Матусихис
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Монумент Воину-освободителю "Бронзовый солдат" в Таллине . Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 10 мая – РИА Новости. Трёхметровую скульптуру солдата установили в честь 77-й годовщины Дня Победы в посёлке Рыбачий Зеленоградского округа Калининградской области, это точная копия памятника, стоявшего в центре Таллина до решения эстонских властей в 2007 году перенести его на военное кладбище, сообщили в Зеленоградской газете "Волна".
"Трёхметровая фигура солдата – точная копия памятника советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, известного в народе как "Бронзовый солдат". Памятник стоял в центре Таллина с 1947 года, однако в 2007 году эстонские власти перенесли его из центра столицы на военное кладбище" - рассказали в газете.
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В издании отметили, что калининградский "Бронзовый солдат" установлен за счёт частных пожертвований.
"Все мы в немалой степени с недоумением и негодованием смотрим, как сейчас отдельные политики пытаются переписать историю и поддерживают программы по сносу, демонтажу, переносу памятников героям Великой Отечественной войны. Поэтому наш "Бронзовый солдат", установленный в год 77-летия Великой Победы будет стоять здесь вечно, и к нему всегда будут приносить цветы", - отметил глава администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой, слова которого цитирует газета на своей странице "ВКонтакте".
Посёлок Рыбачий расположен на Куршской косе в нескольких километрах от российско-литовской границы.
В январе-феврале 1945 года за Курише Нерунг (так раньше называлась Куршская коса) шли кровопролитные бои. В освобождении Курише Нерунг принимали участие воины 32-й стрелковой Верхнеднепровской дивизии, 19-го стрелкового корпуса, 4-й ударной армии 1-го Прибалтийского фронта, часть 43-й армии в составе 115-ой Краснознаменной Холмской и 325-ой Двинской стрелковых дивизий.
Ночью 29 января 1945 года сводный десант, состоявший из 162 добровольцев 113-го полка 32-й стрелковой дивизии, приступил к форсированию Мемельского пролива.
Бойцы форсировали пролив под ожесточенным огнём противника. С рассветом на десант обрушился мощный артиллерийский и минометный огонь. За день враги предприняли около 10 атак. Когда кончились патроны и гранаты и в рукопашных были переломаны все штыки и ножи, а приклады разлетелись в щепки, в ход пошли саперные лопатки и кулаки.
Семерым русским десантникам, участвовавшим в штурме Косы, посмертно было присвоено звание Героев Советского Союза. В целом потери советских войск на Куршской косе за период боев с 25 января по 4 февраля составили убитыми 403 человека и ранеными 1066 человек.
"Бронзовый солдат" - памятник советским воинам, павшим при освобождение Таллина от фашистских захватчиков. Мемориал воздвигли в 1947 году рядом с братской могилой, где в 1945 году были перезахоронены 13 солдат.
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