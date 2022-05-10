https://ria.ru/20220510/malkov-1787806619.html

Биография Павла Малкова

Биография Павла Малкова - РИА Новости, 10.05.2022

Биография Павла Малкова

Врио губернатора Рязанской области Павел Викторович Малков родился 29 января 1980 года в Саратове. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T23:00

2022-05-10T23:00

2022-05-10T23:00

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Врио губернатора Рязанской области Павел Викторович Малков родился 29 января 1980 года в Саратове.В 2001 году окончил Саратовский государственный технический университет по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем".В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина по специальности "Государственное и муниципальное управление".В 2008 – 2009 годах прошел обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе MBA, специализация "Информационный менеджмент".В 2001 – 2003 годах работал в коммерческих организациях.С 2003 по 2006 год работал на различных должностях в правительстве Саратовской области.С 2006 по 2009 год был заместителем министра экономического развития и торговли Саратовской области.В 2009 – 2010 годах являлся заместителем директора промышленного предприятия ЭПО "Сигнал".С 2010 по 2012 год – глава комитета по информатизации Саратовской области, в том числе в ранге министра правительства Саратовской области.В 2012 году исполнял обязанности заместителя председателя правительства Саратовской области.В 2012 – 2017 годах – заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России.В 2017 – 2018 годы занимал должность директора Департамента государственного управления Министерства экономического развития Российской Федерации.В декабре 2018 года распоряжением Правительства Российской Федерации был назначен руководителем Федеральной службы государственной статистики.Классный чин – действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.В 2018 году был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.Женат, воспитывает двоих детей.10 мая 2022 года был назначен врио губернатора Рязанской области.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, справки, россия, рязанская область, павел малков