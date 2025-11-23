https://ria.ru/20251123/vozgoranie-2056889576.html
После атаки БПЛА в Рязанской области на предприятии произошел пожар
Возгорание на территории предприятия в Рязанской области произошло из-за падения обломков БПЛА, его оперативно ликвидировали, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 23.11.2025
На территории рязанского предприятия произошел пожар из-за падения обломков БПЛА