Более 76 тысяч рязанских школьников и студентов оформили "Пушкинскую карту"

РЯЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Более 76 тысяч школьников и студентов в Рязанской области оформили "Пушкинскую карту", в проекте участвуют 98 учреждений культуры региона, сообщил губернатор Павел Малков.
"Пушкинскую карту" в Рязанской области оформили более 76 тысяч школьников и студентов. Со старта проекта ребята посетили почти 10 тысяч мероприятий. По карте можно бесплатно ходить на выставки, в театры и кино", - написал губернатор на платформе Max.
Он отметил, что по "Пушкинской карте" для молодёжи доступны лучшие культурные проекты региона, включая выставку "Майя Плисецкая. Полюс магии" и новую программу Рязанского театра балета, созданного в регионе в 2025 году.
"Сегодня в проекте участвуют 98 учреждений культуры, и мы продолжим расширять список. Задача – чтобы участвовали все учреждения культуры Рязанской области", - добавил глава региона.
"Пушкинская карта" национального проекта "Семья" – проект для молодёжи от 14 до 22 лет. Программа была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса к культурным мероприятиям.