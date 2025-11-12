Рейтинг@Mail.ru
Рязанский опыт госзакупок представят на площадке Госсовета России - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
10:31 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/opyt-2054404122.html
Рязанский опыт госзакупок представят на площадке Госсовета России
Рязанский опыт госзакупок представят на площадке Госсовета России - РИА Новости, 12.11.2025
Рязанский опыт госзакупок представят на площадке Госсовета России
Опыт Рязанской области по внедрению цифровых сервисов для госзакупок в системе образования представят на площадке комиссии Госсовета РФ по направлению... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T10:31:00+03:00
2025-11-12T10:31:00+03:00
рязанская область
павел малков
рязанская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039601329_0:219:3252:2048_1920x0_80_0_0_dd079086ee9847efe47acefde0bd076e.jpg
https://ria.ru/20251024/malkov-2050296103.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039601329_521:0:3252:2048_1920x0_80_0_0_cf2f8830d47c1a91e5f594990328609e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павел малков, рязанская область
Рязанская область, Павел Малков, Рязанская область
Рязанский опыт госзакупок представят на площадке Госсовета России

Малков: рязанский опыт госзакупок представят на площадке Госсовета России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Павел Малков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Опыт Рязанской области по внедрению цифровых сервисов для госзакупок в системе образования представят на площадке комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" для дальнейшего масштабирования, сообщил губернатор региона Павел Малков.
Ранее власти Рязанской области сообщали, что область выбрана пилотным регионом для внедрения удобных цифровых сервисов для госзакупок на нужды образовательных учреждений, эту работу проводят РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) и группа компаний "Просвещение" при поддержке министерства просвещения Российской Федерации. Губернатор Рязанской области сообщал о запуске с 1 сентября 2025 года в регионе эксперимента по малым госзакупкам в сфере образования через цифровую платформу Wildberries.
По данным пресс-службы правительства Рязанской области, Павел Малков по поручению президента России Владимира Путина назначен куратором развития платформенной экономики в стране. Об опыте региона по цифровизации госзакупок малого объема в системе образования губернатор рассказал на сессии в рамках Дня платформенной экономики на площадке Национального центра "Россия" в Москве.
"Вместе с разработчиками продолжаем дорабатывать проект: заключение контрактов, национальный режим, аналитика и отчётность. Наша задача – чтобы госзакупки стали такими же удобными, как обычные покупки онлайн… Совместно с правительством России на площадке комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" представим опыт Рязанской области, который можно будет масштабировать дальше", - написал Павел Малков в своем канале на платформе Max.
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Малков: готовы внедрять инновации в дорожной отрасли Рязанской области
24 октября, 11:27
 
Рязанская областьПавел МалковРязанская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала