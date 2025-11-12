Рязанский опыт госзакупок представят на площадке Госсовета России

https://ria.ru/20251112/opyt-2054404122.html
РЯЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Опыт Рязанской области по внедрению цифровых сервисов для госзакупок в системе образования представят на площадке комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" для дальнейшего масштабирования, сообщил губернатор региона Павел Малков.
Ранее власти Рязанской области сообщали, что область выбрана пилотным регионом для внедрения удобных цифровых сервисов для госзакупок на нужды образовательных учреждений, эту работу проводят РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) и группа компаний "Просвещение" при поддержке министерства просвещения Российской Федерации. Губернатор Рязанской области сообщал о запуске с 1 сентября 2025 года в регионе эксперимента по малым госзакупкам в сфере образования через цифровую платформу Wildberries.
По данным пресс-службы правительства Рязанской области, Павел Малков по поручению президента России Владимира Путина назначен куратором развития платформенной экономики в стране. Об опыте региона по цифровизации госзакупок малого объема в системе образования губернатор рассказал на сессии в рамках Дня платформенной экономики на площадке Национального центра "Россия" в Москве.
"Вместе с разработчиками продолжаем дорабатывать проект: заключение контрактов, национальный режим, аналитика и отчётность. Наша задача – чтобы госзакупки стали такими же удобными, как обычные покупки онлайн… Совместно с правительством России на площадке комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" представим опыт Рязанской области, который можно будет масштабировать дальше", - написал Павел Малков в своем канале на платформе Max.