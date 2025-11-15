Читать ria.ru в

Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото

В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Рязанской области вспыхнул пожар после падения обломков дрона на территории предприятия, сообщил губернатор Павел Малков.

"Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. ", — написал он в своем Telegram-канале

По данным главы региона, никто не пострадал. На месте инцидента работают оперативные службы, проводится оценка материального ущерба.