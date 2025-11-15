https://ria.ru/20251115/bpla-2055128211.html
В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание
В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание - РИА Новости, 15.11.2025
В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание
В Рязанской области вспыхнул пожар после падения обломков дрона на территории предприятия, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 15.11.2025
В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание
На предприятии в Рязанской области произошел пожар из-за падения обломков БПЛА