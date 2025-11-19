https://ria.ru/20251119/bpla-2055948595.html
В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА загорелось предприятие
В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА загорелось предприятие
В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА загорелось предприятие
Возгорание произошло на территории предприятия в Рязанской области из-за падения обломков БПЛА, последствия оперативно устранены, сообщил губернатор Павел... РИА Новости, 19.11.2025
рязанская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА загорелось предприятие
