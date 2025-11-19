Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА загорелось предприятие - РИА Новости, 19.11.2025
11:05 19.11.2025
В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА загорелось предприятие
В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА загорелось предприятие - РИА Новости, 19.11.2025
В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА загорелось предприятие
Возгорание произошло на территории предприятия в Рязанской области из-за падения обломков БПЛА, последствия оперативно устранены, сообщил губернатор Павел... РИА Новости, 19.11.2025
2025
происшествия, рязанская область, павел малков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Рязанская область, Павел Малков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА загорелось предприятие

В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на предприятии

Пожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло на территории предприятия в Рязанской области из-за падения обломков БПЛА, последствия оперативно устранены, сообщил губернатор Павел Малков.
Минобороны России сообщало, что 19 ноября с 6.00 до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, восемь из них – над территорией Рязанской области.
"Сегодня утром средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожено восемь БПЛА . Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, последствия оперативно устранены", - написал Малков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что, предварительно, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Воронежской области обломки БПЛА повредили объект инфраструктуры
16 ноября, 09:18
 
ПроисшествияРязанская областьПавел МалковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
