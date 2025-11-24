Рейтинг@Mail.ru
Экономические связи Петербурга и Кубы устойчиво развиваются, заявил Беглов - РИА Новости, 24.11.2025
23:02 24.11.2025
Экономические связи Петербурга и Кубы устойчиво развиваются, заявил Беглов
Экономические связи Санкт-Петербурга и Кубы устойчиво развиваются, заявил губернатор города Александр Беглов в ходе посещения Международной выставки-ярмарки... РИА Новости, 24.11.2025
санкт-петербург
куба
александр беглов
мигель диас-канель бермудес
павел малков
россия
Беглов: экономические связи Петербурга и Кубы устойчиво развиваются

© РИА Новости / Михаил Дмитриев
Дворцовый мост в Ленинграде
Дворцовый мост в Ленинграде - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Михаил Дмитриев
Перейти в медиабанк
Дворцовый мост в Ленинграде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Экономические связи Санкт-Петербурга и Кубы устойчиво развиваются, заявил губернатор города Александр Беглов в ходе посещения Международной выставки-ярмарки FIHAV-2025 в Гаване.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в ходе визита делегации Санкт-Петербурга на Кубу Беглов принял участие в церемонии открытия 41-й Международной Гаванской выставки-ярмарки FIHAV-2025. Это самая крупная торгово-промышленная экспозиция Кубы и одно из престижных событий в Латинской Америке.
"Сотрудничество с дружественными странами дает нам возможность существенно нарастить экспортный потенциал петербургских предприятий. В силу исторических традиций и братских отношений между нашими странами продукцию из Петербурга знают и ценят на кубинском рынке. Экономические связи города на Неве с Островом Свободы устойчиво развиваются, являясь важной частью партнёрства Российской Федерации и Кубы", – отметил Беглов.
Заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Оскар Перес-Олива Фрага заявил на открытии выставки, что отношения между его страной и Россией переживают подъем.
"Уже готовы юридические документы для того, чтобы совершить качественный скачок. В частности, одним из результатов выставки станет подписание соглашения о производстве светодиодных светильников между российской и кубинской сторонами", - сказал заместитель премьер-министра, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, и Куба, и Россия сегодня сталкиваются с мощным давлением со стороны Запада, что создает масштабные вызовы для обеих стран.
"Тем не менее мы уверены, что имеющийся у нас потенциал позволит преодолеть эти трудности, а уровень отношений между странами обеспечивает дополнительную энергию сложившимся связям. Открывшаяся выставка FIHAV-2025 - это рабочая площадка для поддержки развития бизнеса и международного сотрудничества", - отметил Оскар Перес-Олива Фрага.
Особую благодарность он выразил Петербургу за поддержку кубинских регионов, наиболее пострадавших от разрушительного урагана "Мелисса". Петербургская делегация передала лекарства, а также три машины скорой помощи для пострадавших провинций и автомобиль "Лада Искра", произведенный в Северной столице.
"Дружеское участие и помощь Кубе в момент преодоления последствий урагана "Мелисса" - навсегда в наших сердцах", - сказал заместитель премьер-министра.
В работе выставки принимают участие руководители ряда российских регионов. Состоялась рабочая встреча Беглова с губернатором Рязанской области Павлом Малковым, где обсуждались вопросы экономического сотрудничества и укрепления межрегиональных связей.
Сообщается, что президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес осмотрел павильон Российской Федерации в ходе посещения выставки.
Выставка, разместившаяся в 25 павильонах комплекса "ЭкспоКуба", занимает около 20 тысяч квадратных метров. Одним из ключевых событий FIHAV-2025 станет VIII Инвестиционный форум, где будут представлены широкие возможности для инвестиций на Кубе.
 
