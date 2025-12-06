Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области загорелся жилой дом из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости, 06.12.2025
09:52 06.12.2025
В Рязанской области загорелся жилой дом из-за падения обломков БПЛА
В Рязанской области загорелся жилой дом из-за падения обломков БПЛА
Пожар произошел на крыше многоэтажного жилого дома в Рязанской области из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T09:52:00+03:00
2025-12-06T09:52:00+03:00
В Рязанской области загорелся жилой дом из-за падения обломков БПЛА

В Рязанской области от обломков БПЛА загорелся жилой дом

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пожар произошел на крыше многоэтажного жилого дома в Рязанской области из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков.
"В течение ночи над территорией Рязанской области сбито 29 украинских БПЛА. Поврежден один многоэтажный жилой дом – возгорание на крыше оперативно ликвидировано, пострадавших нет", - написал Малков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Пострадавших и серьезного ущерба нет.
