В Рязанской области загорелся жилой дом из-за падения обломков БПЛА
Пожар произошел на крыше многоэтажного жилого дома в Рязанской области из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 06.12.2025
