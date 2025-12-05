https://ria.ru/20251205/tsentr-2060186224.html
Новый реабилитационный детский центр открыли в Рязанской области
РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Новый центр реабилитации детей с поражением опорно-двигательного аппарата открыли в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков.
"В городской клинической больнице №11 (город Рязань – ред.) посетил новый центр реабилитации детей с поражением опорно-двигательного аппарата, а также центры амбулаторного диализа и онкологической помощи. Благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" продолжаем развивать все ключевые направления здравоохранения", - сообщил губернатор на платформе Max.
Он отметил, что помощь детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и неврологическими заболеваниями является одним из важных направлений. Центр открылся в обновленном здании.
"Площадь увеличена почти в три раза, установлено новое оборудование, создана доступная среда. Для создания уюта студенты художественного училища расписали стены персонажами русских сказок", - подчеркнул глава региона.
По его словам, центр амбулаторного диализа готовится к открытию, завершается установка оборудования и оформление документов.