18:29 05.12.2025
Новый реабилитационный детский центр открыли в Рязанской области
Новый реабилитационный детский центр открыли в Рязанской области
Рязанская область, Павел Малков
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на Рязань и Рязанский кремль. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Новый центр реабилитации детей с поражением опорно-двигательного аппарата открыли в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков.
"В городской клинической больнице №11 (город Рязань – ред.) посетил новый центр реабилитации детей с поражением опорно-двигательного аппарата, а также центры амбулаторного диализа и онкологической помощи. Благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" продолжаем развивать все ключевые направления здравоохранения", - сообщил губернатор на платформе Max.
Он отметил, что помощь детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и неврологическими заболеваниями является одним из важных направлений. Центр открылся в обновленном здании.
"Площадь увеличена почти в три раза, установлено новое оборудование, создана доступная среда. Для создания уюта студенты художественного училища расписали стены персонажами русских сказок", - подчеркнул глава региона.
По его словам, центр амбулаторного диализа готовится к открытию, завершается установка оборудования и оформление документов.
Награда Золотой каток в сфере дорожного строительства - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Рязанская область получила награду в сфере дорожного строительства
