Новый реабилитационный детский центр открыли в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Новый центр реабилитации детей с поражением опорно-двигательного аппарата открыли в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков.

"В городской клинической больнице №11 (город Рязань – ред.) посетил новый центр реабилитации детей с поражением опорно-двигательного аппарата, а также центры амбулаторного диализа и онкологической помощи. Благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" продолжаем развивать все ключевые направления здравоохранения", - сообщил губернатор на платформе Max.

Он отметил, что помощь детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и неврологическими заболеваниями является одним из важных направлений. Центр открылся в обновленном здании.

"Площадь увеличена почти в три раза, установлено новое оборудование, создана доступная среда. Для создания уюта студенты художественного училища расписали стены персонажами русских сказок", - подчеркнул глава региона.