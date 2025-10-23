Рейтинг@Mail.ru
После атаки БПЛА в Рязанской области на предприятии произошел пожар
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 23.10.2025 (обновлено: 08:34 23.10.2025)
После атаки БПЛА в Рязанской области на предприятии произошел пожар
После атаки БПЛА в Рязанской области на предприятии произошел пожар
Возгорание на территории предприятия произошло в Рязанской области из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, оценивается ущерб, сообщил губернатор Павел... РИА Новости, 23.10.2025
После атаки БПЛА в Рязанской области на предприятии произошел пожар

На территории рязанского предприятия вспыхнул пожар из-за падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Возгорание на территории предприятия произошло в Рязанской области из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, оценивается ущерб, сообщил губернатор Павел Малков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь над регионом было сбито 14 БПЛА.
"Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы", - написал губернатор в Telegram-канале.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Брянской области после атаки БПЛА на автомобиль погибла женщина
06:07
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРязанская областьПавел МалковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
