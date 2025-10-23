https://ria.ru/20251023/bpla-2049983464.html
После атаки БПЛА в Рязанской области на предприятии произошел пожар
После атаки БПЛА в Рязанской области на предприятии произошел пожар
Возгорание на территории предприятия произошло в Рязанской области из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, оценивается ущерб, сообщил губернатор Павел... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T08:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рязанская область
павел малков
министерство обороны рф (минобороны рф)
рязанская область
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
