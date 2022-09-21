Рейтинг@Mail.ru
Избранный губернатор Рязанской области вступил в должность - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/malkov-1818387054.html
Избранный губернатор Рязанской области вступил в должность
Избранный губернатор Рязанской области вступил в должность - РИА Новости, 21.09.2022
Избранный губернатор Рязанской области вступил в должность
Павел Малков, победивший на выборах губернатора Рязанской области, вступил в должность, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:49
2022-09-21T12:49
единый день голосования — 2022
политика
павел малков
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787994231_0:0:2546:1433_1920x0_80_0_0_757385fd5e607dc568a89269f0b7d31b.jpg
РЯЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Павел Малков, победивший на выборах губернатора Рязанской области, вступил в должность, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Голосование на выборах главы региона прошло 9-11 сентября. После обработки 100% протоколов врио губернатора Малков от "Единой России" набрал 84,55% голосов при явке 42,93%. Члены избирательной комиссии региона признали выборы состоявшимися, подписали итоговый протокол и зарегистрировали избранного губернатора."При осуществлении полномочий губернатора Рязанской области клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, быть верным народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Рязанской области, соблюдать федеральные законы и законы Рязанской области, честно и добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Рязанской области", - принес присягу Малков, запись которой предоставили РИА Новости.Он отметил, что "сделает всё", чтобы оправдать оказанное доверие. "Время непростое, предстоит очень серьезная работа, и в этих условиях предстоит еще сильнее сплотиться вокруг лидера нашей страны, иногда забыть и про личные амбиции, всем работать как одна команда", - сказал Малков.Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев поздравил Малкова с убедительной победой на выборах. Он попросил обратить внимание, в частности, на вопросы демографии, здравоохранения, строительного комплекса, инвестиционного климата, "проделать работу над ошибками" и привести в порядок инфраструктуру и населенные пункты в зоне тушения лесных пожаров."Уважаемый Павел Викторович, уверен, что у вас многое получится, потому что вместе с вами трудолюбивые и надежные жители Рязанской области", - добавил Щеголев.
https://ria.ru/20220919/vybory-1817901101.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787994231_228:0:2428:1650_1920x0_80_0_0_73115eda8174f3884716412914f79865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единый день голосования — 2022, политика, павел малков, рязанская область
Единый день голосования — 2022, Политика, Павел Малков, Рязанская область
12:49 21.09.2022
 
Избранный губернатор Рязанской области вступил в должность

Избранный губернатор Рязанской области Павел Малков вступил в должность

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области / Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области
Перейти в медиабанк
Павел Малков. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Павел Малков, победивший на выборах губернатора Рязанской области, вступил в должность, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Голосование на выборах главы региона прошло 9-11 сентября. После обработки 100% протоколов врио губернатора Малков от "Единой России" набрал 84,55% голосов при явке 42,93%. Члены избирательной комиссии региона признали выборы состоявшимися, подписали итоговый протокол и зарегистрировали избранного губернатора.
"При осуществлении полномочий губернатора Рязанской области клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, быть верным народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Рязанской области, соблюдать федеральные законы и законы Рязанской области, честно и добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Рязанской области", - принес присягу Малков, запись которой предоставили РИА Новости.
Он отметил, что "сделает всё", чтобы оправдать оказанное доверие. "Время непростое, предстоит очень серьезная работа, и в этих условиях предстоит еще сильнее сплотиться вокруг лидера нашей страны, иногда забыть и про личные амбиции, всем работать как одна команда", - сказал Малков.
Житель Москвы изучает бюллетень на избирательном участке №586 - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 16:18
Россияне стали больше доверять итогам выборов, показал опрос ВЦИОМ
Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев поздравил Малкова с убедительной победой на выборах. Он попросил обратить внимание, в частности, на вопросы демографии, здравоохранения, строительного комплекса, инвестиционного климата, "проделать работу над ошибками" и привести в порядок инфраструктуру и населенные пункты в зоне тушения лесных пожаров.
"Уважаемый Павел Викторович, уверен, что у вас многое получится, потому что вместе с вами трудолюбивые и надежные жители Рязанской области", - добавил Щеголев.
 
Единый день голосования — 2022ПолитикаПавел МалковРязанская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала