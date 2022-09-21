https://ria.ru/20220921/malkov-1818387054.html
Избранный губернатор Рязанской области вступил в должность
Избранный губернатор Рязанской области вступил в должность - РИА Новости, 21.09.2022
Избранный губернатор Рязанской области вступил в должность
Павел Малков, победивший на выборах губернатора Рязанской области, вступил в должность, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:49
2022-09-21T12:49
2022-09-21T12:49
единый день голосования — 2022
политика
павел малков
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Павел Малков, победивший на выборах губернатора Рязанской области, вступил в должность, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Голосование на выборах главы региона прошло 9-11 сентября. После обработки 100% протоколов врио губернатора Малков от "Единой России" набрал 84,55% голосов при явке 42,93%. Члены избирательной комиссии региона признали выборы состоявшимися, подписали итоговый протокол и зарегистрировали избранного губернатора."При осуществлении полномочий губернатора Рязанской области клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, быть верным народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Рязанской области, соблюдать федеральные законы и законы Рязанской области, честно и добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Рязанской области", - принес присягу Малков, запись которой предоставили РИА Новости.Он отметил, что "сделает всё", чтобы оправдать оказанное доверие. "Время непростое, предстоит очень серьезная работа, и в этих условиях предстоит еще сильнее сплотиться вокруг лидера нашей страны, иногда забыть и про личные амбиции, всем работать как одна команда", - сказал Малков.Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев поздравил Малкова с убедительной победой на выборах. Он попросил обратить внимание, в частности, на вопросы демографии, здравоохранения, строительного комплекса, инвестиционного климата, "проделать работу над ошибками" и привести в порядок инфраструктуру и населенные пункты в зоне тушения лесных пожаров."Уважаемый Павел Викторович, уверен, что у вас многое получится, потому что вместе с вами трудолюбивые и надежные жители Рязанской области", - добавил Щеголев.
https://ria.ru/20220919/vybory-1817901101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования — 2022, политика, павел малков, рязанская область
Единый день голосования — 2022, Политика, Павел Малков, Рязанская область
РЯЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Павел Малков, победивший на выборах губернатора Рязанской области, вступил в должность, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Голосование на выборах главы региона прошло 9-11 сентября. После обработки 100% протоколов врио губернатора Малков от "Единой России" набрал 84,55% голосов при явке 42,93%. Члены избирательной комиссии региона признали выборы состоявшимися, подписали итоговый протокол и зарегистрировали избранного губернатора.
"При осуществлении полномочий губернатора Рязанской области клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, быть верным народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Рязанской области, соблюдать федеральные законы и законы Рязанской области, честно и добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Рязанской области", - принес присягу Малков, запись которой предоставили РИА Новости.
Он отметил, что "сделает всё", чтобы оправдать оказанное доверие. "Время непростое, предстоит очень серьезная работа, и в этих условиях предстоит еще сильнее сплотиться вокруг лидера нашей страны, иногда забыть и про личные амбиции, всем работать как одна команда", - сказал Малков.
Полномочный представитель президента РФ
в ЦФО Игорь Щеголев
поздравил Малкова с убедительной победой на выборах. Он попросил обратить внимание, в частности, на вопросы демографии, здравоохранения, строительного комплекса, инвестиционного климата, "проделать работу над ошибками" и привести в порядок инфраструктуру и населенные пункты в зоне тушения лесных пожаров.
"Уважаемый Павел Викторович, уверен, что у вас многое получится, потому что вместе с вами трудолюбивые и надежные жители Рязанской области", - добавил Щеголев.