Рязанская область получила награду в сфере дорожного строительства
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
15:36 21.11.2025 (обновлено: 16:38 21.11.2025)
Рязанская область получила награду в сфере дорожного строительства
Рязанская область получила награду в сфере дорожного строительства

РЯЗАНЬ, 21 ноя - РИА Новости. Рязанская область получила награду в сфере дорожного строительства "Золотой каток" за работу по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Павел Малков.
"Рязанская область получила "Золотой каток". Заместитель председателя правительства России Марат Шакирзянович Хуснуллин на Транспортной неделе вручил нашей команде одну из главных наград в сфере дорожного хозяйства", - написал глава региона на платформе Max.
Он отметил, что работу региона по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отмечают уже второй год подряд.
По словам губернатора Рязанской области, в 2025 году в регионе приводят в порядок 43 участка дорог общей протяженностью 146 километров, большая часть работ завершена. Началось строительство нового моста через Оку, работы планируется закончить в 2029 году, одновременно с завершением строительства Южного обхода Рязани — другого значимого федерального проекта.
"Продолжаем внедрять интеллектуальную транспортную систему. К системе подключены 303 видеокамеры и 104 детектора транспорта. Данные поступают в единый центр управления дорожным движением, автоматически анализируются и помогают оперативно реагировать на дорожные ситуации", - добавил губернатор.
