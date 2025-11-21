РЯЗАНЬ, 21 ноя - РИА Новости. Рязанская область получила награду в сфере дорожного строительства "Золотой каток" за работу по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Павел Малков.

« "Рязанская область получила "Золотой каток". Заместитель председателя правительства России Марат Шакирзянович Хуснуллин на Транспортной неделе вручил нашей команде одну из главных наград в сфере дорожного хозяйства", - написал глава региона на платформе Max.

Он отметил, что работу региона по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отмечают уже второй год подряд.

По словам губернатора Рязанской области, в 2025 году в регионе приводят в порядок 43 участка дорог общей протяженностью 146 километров, большая часть работ завершена. Началось строительство нового моста через Оку, работы планируется закончить в 2029 году, одновременно с завершением строительства Южного обхода Рязани — другого значимого федерального проекта.