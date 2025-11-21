https://ria.ru/20251121/nagrada-2056618189.html
Рязанская область получила награду в сфере дорожного строительства
Рязанская область получила награду в сфере дорожного строительства - РИА Новости, 21.11.2025
Рязанская область получила награду в сфере дорожного строительства
Рязанская область получила награду в сфере дорожного строительства "Золотой каток" за работу по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", сообщил... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T15:36:00+03:00
2025-11-21T15:36:00+03:00
2025-11-21T16:38:00+03:00
рязанская область
россия
рязань
павел малков
рязанская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056619167_0:120:1155:770_1920x0_80_0_0_2aff99c195098daad67b9778f1568204.jpg
https://ria.ru/20250811/trolleybusy-2034611397.html
рязанская область
россия
рязань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056619167_64:0:1091:770_1920x0_80_0_0_7c514f5fe5397b79e666ae47eb06b75a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, россия, рязань, павел малков
Рязанская область, Россия, Рязань, Павел Малков, Рязанская область
Рязанская область получила награду в сфере дорожного строительства
Рязанская область получила "Золотой каток" за работу по нацпроекту
РЯЗАНЬ, 21 ноя - РИА Новости. Рязанская область получила награду в сфере дорожного строительства "Золотой каток" за работу по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Павел Малков.
«
"Рязанская область получила "Золотой каток". Заместитель председателя правительства России Марат Шакирзянович Хуснуллин на Транспортной неделе вручил нашей команде одну из главных наград в сфере дорожного хозяйства", - написал глава региона на платформе Max.
Он отметил, что работу региона по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отмечают уже второй год подряд.
По словам губернатора Рязанской области, в 2025 году в регионе приводят в порядок 43 участка дорог общей протяженностью 146 километров, большая часть работ завершена. Началось строительство нового моста через Оку, работы планируется закончить в 2029 году, одновременно с завершением строительства Южного обхода Рязани — другого значимого федерального проекта.
"Продолжаем внедрять интеллектуальную транспортную систему. К системе подключены 303 видеокамеры и 104 детектора транспорта. Данные поступают в единый центр управления дорожным движением, автоматически анализируются и помогают оперативно реагировать на дорожные ситуации", - добавил губернатор.