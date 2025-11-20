https://ria.ru/20251120/pozhar-2056190422.html
В Рязанской области из-за падения БПЛА произошло возгорание
В Рязанской области из-за падения БПЛА произошло возгорание
Возгорание произошло на территории одного предприятия в Рязанской области из-за падения БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 20.11.2025
В Рязанской области из-за падения БПЛА произошло возгорание
