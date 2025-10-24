Рейтинг@Mail.ru
Предприниматели-ветераны СВО получили свыше 450 млн рублей через МСП.РФ - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
10:00 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/moskva-2050216532.html
Предприниматели-ветераны СВО получили свыше 450 млн рублей через МСП.РФ
Предприниматели-ветераны СВО получили свыше 450 млн рублей через МСП.РФ - РИА Новости, 24.10.2025
Предприниматели-ветераны СВО получили свыше 450 млн рублей через МСП.РФ
Предприниматели-участники спецоперации, МСП-поставщики техники для нужд СВО, а также бизнес, трудоустраивающий у себя ветеранов СВО, привлекли более 450... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T10:00:00+03:00
2025-10-24T10:00:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
корпорация мсп
александр исаевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050215430_0:175:3074:1904_1920x0_80_0_0_d61295641234b3e22d070430c7a3c8b4.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050215430_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_6e53b9f5a53b78e63132af47da1b2d16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич
Предприниматели-ветераны СВО получили свыше 450 млн рублей через МСП.РФ

Предприниматели-ветераны СВО привлекли более 450 млн рублей благодаря МСП.РФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике
ВЭФ-2024. Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Предприниматели-участники спецоперации, МСП-поставщики техники для нужд СВО, а также бизнес, трудоустраивающий у себя ветеранов СВО, привлекли более 450 миллионов рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ с начала 2025 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Возможностью получить средства на спецусловиях в государственных микрофинансовых организациях (ГМФО) воспользовались предприниматели из 11 регионов России. Средняя ставка для них составила 3,5%, а в некоторых регионах – 1%.
"Адресные инструменты поддержки ветеранов СВО, кто “на гражданке” решил заняться предпринимательской деятельностью, помогает нашим бойцам на передовой или трудоустраивает ветеранов, позволяют привлекать средства на особых условиях", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что ставка по льготным займам через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" составила 3,5%.
"Поддержка ветеранов СВО и бизнеса, который участвует в обеспечении нужд фронта – сегодня один из приоритетов для страны. Очень важно подходить к этой работе комплексно. Программы поддержки должны давать людям реальные инструменты для работы и развития. Льготное микрофинансирование на специальных условиях позволяет быстро получить средства на запуск нового дела или поддержку действующего предприятия, где трудятся ветераны СВО, выпускается техника, средства защиты и другая продукция для передовой", – отметил губернатор Рязанской области, председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" Павел Малков.
На сегодняшний день на Цифровой платформе МСП.РФ специализированные продукты для СВО опубликовали ГМФО 19 субъектов РФ.
Среди регионов, выдавших микрозаймы предпринимателям-участникам спецоперации и МСП-поставщикам техники для нужд СВО по специализированным программам, самую низкую ставку – 1% годовых – предоставили ГМФО Республики Татарстан и Пермского края. В этих регионах объем таких микрозаймов составил 298 миллионов рублей и 44 миллиона рублей соответственно.
В пресс-службе напомнили, что сервис "Подбор и получение микрофинансирования" запущен на МСП.РФ осенью 2023 года. Он позволяет предпринимателям привлекать в ГМФО до 5 миллионов рублей. С начала 2025 года предприниматели суммарно получили через него более 16,3 миллиарда рублей. Средняя процентная ставка по ним составила 8,6%, а средний срок кредитования – 2,5 года.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала