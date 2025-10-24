Предприниматели-ветераны СВО получили свыше 450 млн рублей через МСП.РФ

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Предприниматели-участники спецоперации, МСП-поставщики техники для нужд СВО, а также бизнес, трудоустраивающий у себя ветеранов СВО, привлекли более 450 миллионов рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ с начала 2025 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Возможностью получить средства на спецусловиях в государственных микрофинансовых организациях (ГМФО) воспользовались предприниматели из 11 регионов России . Средняя ставка для них составила 3,5%, а в некоторых регионах – 1%.

"Адресные инструменты поддержки ветеранов СВО, кто “на гражданке” решил заняться предпринимательской деятельностью, помогает нашим бойцам на передовой или трудоустраивает ветеранов, позволяют привлекать средства на особых условиях", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич , его слова приводит пресс-служба.

Он подчеркнул, что ставка по льготным займам через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" составила 3,5%.

"Поддержка ветеранов СВО и бизнеса, который участвует в обеспечении нужд фронта – сегодня один из приоритетов для страны. Очень важно подходить к этой работе комплексно. Программы поддержки должны давать людям реальные инструменты для работы и развития. Льготное микрофинансирование на специальных условиях позволяет быстро получить средства на запуск нового дела или поддержку действующего предприятия, где трудятся ветераны СВО, выпускается техника, средства защиты и другая продукция для передовой", – отметил губернатор Рязанской области , председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" Павел Малков

На сегодняшний день на Цифровой платформе МСП.РФ специализированные продукты для СВО опубликовали ГМФО 19 субъектов РФ.

Среди регионов, выдавших микрозаймы предпринимателям-участникам спецоперации и МСП-поставщикам техники для нужд СВО по специализированным программам, самую низкую ставку – 1% годовых – предоставили ГМФО Республики Татарстан Пермского края . В этих регионах объем таких микрозаймов составил 298 миллионов рублей и 44 миллиона рублей соответственно.