https://ria.ru/20220510/putin-1787790913.html
Путин назначил врио глав пяти регионов
Путин назначил врио глав пяти регионов - РИА Новости, 11.05.2022
Путин назначил врио глав пяти регионов
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио глав пяти регионов, сообщили в Кремле. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-10T20:07
2022-05-10T20:07
2022-05-11T08:34
политика
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио глав пяти регионов, сообщили в Кремле.Субъекты до выборов возглавят:В администрации президента отметили, что до подписания документа Путин лично встретился с чиновниками.Предыдущие главы этих субъектов ранее объявили о том, что намерены освободить свои должности по согласованию с президентом. У большинства из них истекал второй срок полномочий.Как уточнили в ЦИК, выборы глав этих регионов пройдут в единый день голосования.
https://radiosputnik.ria.ru/20220510/1787780963.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, юрий зайцев, александр соколов, павел малков, рязанская область, саратовская область, кировская область
20:07 10.05.2022 (обновлено: 08:34 11.05.2022)
Путин назначил врио глав пяти регионов
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении врио глав пяти регионов