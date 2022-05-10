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Путин назначил врио глав пяти регионов - РИА Новости, 11.05.2022
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Путин назначил врио глав пяти регионов
Путин назначил врио глав пяти регионов - РИА Новости, 11.05.2022
Путин назначил врио глав пяти регионов
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио глав пяти регионов, сообщили в Кремле. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-10T20:07
2022-05-11T08:34
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александр соколов
павел малков
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио глав пяти регионов, сообщили в Кремле.Субъекты до выборов возглавят:В администрации президента отметили, что до подписания документа Путин лично встретился с чиновниками.Предыдущие главы этих субъектов ранее объявили о том, что намерены освободить свои должности по согласованию с президентом. У большинства из них истекал второй срок полномочий.Как уточнили в ЦИК, выборы глав этих регионов пройдут в единый день голосования.
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политика, юрий зайцев, александр соколов, павел малков, рязанская область, саратовская область, кировская область
20:07 10.05.2022 (обновлено: 08:34 11.05.2022)
 
Путин назначил врио глав пяти регионов

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении врио глав пяти регионов

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио глав пяти регионов, сообщили в Кремле.
Субъекты до выборов возглавят:
В администрации президента отметили, что до подписания документа Путин лично встретился с чиновниками.
Предыдущие главы этих субъектов ранее объявили о том, что намерены освободить свои должности по согласованию с президентом. У большинства из них истекал второй срок полномочий.
Как уточнили в ЦИК, выборы глав этих регионов пройдут в единый день голосования.
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