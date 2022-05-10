https://ria.ru/20220510/putin-1787790913.html

Путин назначил врио глав пяти регионов

Путин назначил врио глав пяти регионов - РИА Новости, 11.05.2022

Путин назначил врио глав пяти регионов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио глав пяти регионов, сообщили в Кремле. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-10T20:07

2022-05-10T20:07

2022-05-11T08:34

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио глав пяти регионов, сообщили в Кремле.Субъекты до выборов возглавят:В администрации президента отметили, что до подписания документа Путин лично встретился с чиновниками.Предыдущие главы этих субъектов ранее объявили о том, что намерены освободить свои должности по согласованию с президентом. У большинства из них истекал второй срок полномочий.Как уточнили в ЦИК, выборы глав этих регионов пройдут в единый день голосования.

https://radiosputnik.ria.ru/20220510/1787780963.html

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Ангелина Орехова

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Ангелина Орехова

политика, юрий зайцев, александр соколов, павел малков, рязанская область, саратовская область, кировская область