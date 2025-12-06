https://ria.ru/20251206/fragmenty-2060245908.html
В нескольких районах Рязани упали обломки сбитых БПЛА
В нескольких районах Рязани упали фрагменты ликвидированных дронов, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T03:04:00+03:00
2025-12-06T03:04:00+03:00
2025-12-06T03:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рязань
рязанская область
павел малков
вооруженные силы украины
беспилотники
рязань
рязанская область
Новости
ru-RU
происшествия, рязань, рязанская область, павел малков, вооруженные силы украины, беспилотники
