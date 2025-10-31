https://ria.ru/20251031/svo-2052203019.html
Межрегиональная гуманитарная акция помощи бойцам СВО прошла в Рязани
Межрегиональная гуманитарная акция помощи бойцам СВО прошла в Рязани - РИА Новости, 31.10.2025
Межрегиональная гуманитарная акция помощи бойцам СВО прошла в Рязани
Межрегиональная гуманитарная акция помощи участникам спецоперации прошла в Рязани, бойцам направлены автомобили, мотоциклы, генераторы и наборы инструментов,... РИА Новости, 31.10.2025
РЯЗАНЬ, 31 окт - РИА Новости. Межрегиональная гуманитарная акция помощи участникам спецоперации прошла в Рязани, бойцам направлены автомобили, мотоциклы, генераторы и наборы инструментов, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Межрегиональная акция в поддержку участников СВО проходит при участии трех регионов страны: Рязанской и Тульской областей
, а также Республики Дагестан
. Собран груз с гуманитарной помощью для защитников Родины: автомобили, кроссовые мотоциклы, дроны, генераторы, зарядные электростанции, спальные мешки, термобелье, окопные свечи, строительные материалы, наборы инструментов, маскировочные сети, продукты питания и другие необходимые бойцам вещи на передовой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что акция "Когда мы едины – мы непобедимы!", приурочена к Дню народного единства. Церемония отправки автоколонны с гуманитарной помощью состоялась в рязанском Лесопарке.
"Сейчас в зоне проведения специальной военной операции наши бойцы уверенно освобождают исконно русские территории, помогают мирным жителям вернуться к нормальной жизни. Военнослужащим очень важна наша поддержка – она дает силы на поле боя, укрепляет дух защитников Родины. Бойцы говорят, что каждая посылка с родной земли – это частичка тепла дома, которая помогает выстоять и двигаться вперед. Не раз лично слышал об этом от наших ребят, которых регулярно навещаем, привозим на фронт гуманитарную помощь", – цитирует губернатора Рязанской области Павла Малкова
его пресс-служба.