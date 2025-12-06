Итоги реализации проекта "СВОй бизнес" подвели в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Итоги реализации федеральной программы "СВОй бизнес" для участников спецоперации, ветеранов боевых действий и членов их семей подвели в Рязанской области, сообщил губернатор, председатель комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" Павел Малков.

"В центре "Сосновый бор" подвели итоги образовательного интенсива второго потока проекта "СВОй бизнес". Вместе с руководителем Корпорации МСП Александром Игоревичем Исаевичем встретились с участниками образовательной программы и провели специальную сессию комиссии uоссовета "Эффективная и конкурентная экономика", - сообщил губернатор в мессенджере Max.

Он уточнил, что проект помогает участникам спецоперации и их семьям пробовать себя в предпринимательстве. Запущен он совместно с "Единой Россией", Корпорацией МСП и "Опорой России". На этой неделе обучение прошло в Рязани, Красноярске, Дагестанских Огнях и Новом Уренгое.

"На комиссии Госсовета продолжаем работать над созданием всех условий для бойцов, которые решили стать предпринимателями. Уже действуют налоговые послабления, кредитные каникулы по микрозаймам и другие меры поддержки. С 1 января у участников СВО появится возможность получить социальный контракт на запуск бизнеса", - подчеркнул Павел Малков.