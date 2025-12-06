https://ria.ru/20251206/itogi-2060281421.html
Итоги реализации проекта "СВОй бизнес" подвели в Рязанской области
Итоги реализации проекта "СВОй бизнес" подвели в Рязанской области - РИА Новости, 06.12.2025
Итоги реализации проекта "СВОй бизнес" подвели в Рязанской области
Итоги реализации федеральной программы "СВОй бизнес" для участников спецоперации, ветеранов боевых действий и членов их семей подвели в Рязанской области,... РИА Новости, 06.12.2025
РЯЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Итоги реализации федеральной программы "СВОй бизнес" для участников спецоперации, ветеранов боевых действий и членов их семей подвели в Рязанской области, сообщил губернатор, председатель комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" Павел Малков.
"В центре "Сосновый бор" подвели итоги образовательного интенсива второго потока проекта "СВОй бизнес". Вместе с руководителем Корпорации МСП Александром Игоревичем Исаевичем встретились с участниками образовательной программы и провели специальную сессию комиссии uоссовета "Эффективная и конкурентная экономика", - сообщил губернатор в мессенджере Max.
Он уточнил, что проект помогает участникам спецоперации и их семьям пробовать себя в предпринимательстве. Запущен он совместно с "Единой Россией", Корпорацией МСП и "Опорой России". На этой неделе обучение прошло в Рязани, Красноярске, Дагестанских Огнях и Новом Уренгое.
"На комиссии Госсовета продолжаем работать над созданием всех условий для бойцов, которые решили стать предпринимателями. Уже действуют налоговые послабления, кредитные каникулы по микрозаймам и другие меры поддержки. С 1 января у участников СВО появится возможность получить социальный контракт на запуск бизнеса", - подчеркнул Павел Малков.
Как уточняется на сайте правительства Рязанской области, регион стал пилотным в реализации проекта "СВОй бизнес", в настоящее время в него вовлечен 31 субъект страны.