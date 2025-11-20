https://ria.ru/20251120/zhile-2056308897.html
Более 47 тыс "квадратов" аварийного жилья расселено в Рязанской области
РЯЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Более 47 тысяч квадратных метров аварийного жилья расселено в Рязанской области по нацпроекту, сообщил губернатор Павел Малков.
"В Рыбном (город в Рязанской области - ред.) открыли многоквартирный дом для переселения жителей из аварийного фонда. Ключи от новых квартир получили 146 семей — теперь они будут жить в комфорте и безопасности... Благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Рязанской области уже расселено более 47 тысяч квадратных метров аварийного жилья", - написал Малков в мессенджере Max.
Он добавил, что строительство дома в Рыбном позволило решить проблему расселения граждан из 18 аварийных домов общей площадью 6120 квадратных метров.
В пресс-службе правительства региона уточнили, что всего в 2025 году завершено строительство 15 многоквартирных домов для переселения 640 граждан в четырех муниципальных районах региона: Рыбновском, Милославском, Рязанском и Скопинском.
Более 47 тысяч квадратных метров аварийного жилья, уточнили РИА Новости в пресс-службе, расселено в регионе с 2019 года.