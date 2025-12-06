https://ria.ru/20251206/rjazan-2060245112.html
В нескольких районах Рязани упали обломки сбитых БПЛА
В нескольких районах Рязани упали обломки сбитых БПЛА - РИА Новости, 06.12.2025
В нескольких районах Рязани упали обломки сбитых БПЛА
Обломки сбитых БПЛА упали в нескольких районах Рязани, возгорание ликвидировано, пострадавших и серьезных повреждений нет, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T03:04:00+03:00
2025-12-06T03:04:00+03:00
2025-12-06T03:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
рязань
рязанская область
павел малков
безопасность
рязань
рязанская область
