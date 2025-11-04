Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил разработать стандарт государственно-частного взаимодействия - РИА Новости, 04.11.2025
14:09 04.11.2025
Путин поручил разработать стандарт государственно-частного взаимодействия
Путин поручил разработать стандарт государственно-частного взаимодействия
Президент России Владимир Путин поручил ВЭБу в срок до 1 марта разработать национальный стандарт государственно-частного взаимодействия и модель финансирования... РИА Новости, 04.11.2025
Путин поручил разработать стандарт государственно-частного взаимодействия

Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ВЭБу в срок до 1 марта разработать национальный стандарт государственно-частного взаимодействия и модель финансирования соответствующих проектов, следует из поручений по итогам Восточного экономического форума, опубликованных на сайте Кремля.
"Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" разработать национальный стандарт государственно-частного взаимодействия и модель финансирования соответствующих проектов", - говорится в перечне. Ответственным назначен глава госкорпорации Игорь Шувалов.
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Шувалов оценил объем бизнеса ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия
5 августа, 16:56
Также он поручил кабмину совместно с ВЭБом с учетом ранее данных поручений обеспечить реализацию механизма участия стратегических партнеров (инвесторов) в создании объектов социальной инфраструктуры, предусматривающего возмещение затрат на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт таких объектов социальной инфраструктуры за счет налоговых льгот и вычетов, в том числе за счет средств федерального бюджета.
Для этого следует рассмотреть вопрос о расширении в указанных целях применения механизмов инвестиционных налоговых вычетов, государственно-­частного и муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений и иных форм государственно-частного взаимодействия, говорится в документе.
Доклад по этому поводу следует подготовить до 1 декабря, далее – раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава госкорпорации Игорь Шувалов.
"Обеспечить применение экспериментального правового режима осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сфере общего образования, среднего профессионального образования на отечественных цифровых платформах электронной коммерции, имеющих на территориях более чем половины субъектов Российской Федерации инфраструктуру для доставки товаров", - также говорится в перечне.
Путин поручил это кабмину совместно с комиссией Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" при участии ВЭБа и заинтересованных цифровых платформ в целях создания условий для развития в России платформенной экономики.
Также следует обеспечить внесение в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и подзаконные акты необходимых изменений.
Сроком выполнения поручения установлено 15 декабря, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Рязанской области Павел Малков.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин поручил обеспечить разработку программ здоровьесбережения
Вчера, 13:22
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинИгорь ШуваловМихаил Мишустин
 
 
