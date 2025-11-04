Путин поручил разработать стандарт государственно-частного взаимодействия

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ВЭБу в срок до 1 марта разработать национальный стандарт государственно-частного взаимодействия и модель финансирования соответствующих проектов, следует из поручений по итогам Восточного экономического форума, опубликованных на Президент России Владимир Путин поручил ВЭБу в срок до 1 марта разработать национальный стандарт государственно-частного взаимодействия и модель финансирования соответствующих проектов, следует из поручений по итогам Восточного экономического форума, опубликованных на сайте Кремля.

"Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" разработать национальный стандарт государственно-частного взаимодействия и модель финансирования соответствующих проектов", - говорится в перечне. Ответственным назначен глава госкорпорации Игорь Шувалов

Также он поручил кабмину совместно с ВЭБом с учетом ранее данных поручений обеспечить реализацию механизма участия стратегических партнеров (инвесторов) в создании объектов социальной инфраструктуры, предусматривающего возмещение затрат на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт таких объектов социальной инфраструктуры за счет налоговых льгот и вычетов, в том числе за счет средств федерального бюджета.

Для этого следует рассмотреть вопрос о расширении в указанных целях применения механизмов инвестиционных налоговых вычетов, государственно-­частного и муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений и иных форм государственно-частного взаимодействия, говорится в документе.

Доклад по этому поводу следует подготовить до 1 декабря, далее – раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава госкорпорации Игорь Шувалов.

"Обеспечить применение экспериментального правового режима осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сфере общего образования, среднего профессионального образования на отечественных цифровых платформах электронной коммерции, имеющих на территориях более чем половины субъектов Российской Федерации инфраструктуру для доставки товаров", - также говорится в перечне.

Путин поручил это кабмину совместно с комиссией Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" при участии ВЭБа и заинтересованных цифровых платформ в целях создания условий для развития в России платформенной экономики.

Также следует обеспечить внесение в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и подзаконные акты необходимых изменений.