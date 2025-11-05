Рейтинг@Mail.ru
Артисты ведущих коллективов выступили вместе с рязанским театром балета - РИА Новости, 05.11.2025
Рязанская область
Рязанская область
 
17:05 05.11.2025
Артисты ведущих коллективов выступили вместе с рязанским театром балета
Артисты ведущих коллективов выступили вместе с рязанским театром балета
Концерт с участием артистов ведущих российских коллективов провели в Рязани в честь создания в регионе театра балета, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 05.11.2025
рязанская область
рязань
рязанская область
россия
павел малков
большой театр
михайловский театр
новосибирский театр оперы и балета
рязань
рязанская область
россия
рязань, рязанская область, россия, павел малков, большой театр, михайловский театр, новосибирский театр оперы и балета
Рязанская область, Рязань, Рязанская область, Россия, Павел Малков, Большой театр, Михайловский театр, Новосибирский театр оперы и балета
Артисты ведущих коллективов выступили вместе с рязанским театром балета

Концерт с участием артистов ведущих российских коллективов провели в Рязани

РЯЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Концерт с участием артистов ведущих российских коллективов провели в Рязани в честь создания в регионе театра балета, сообщил губернатор Павел Малков.
О планах создания балетной труппы и развития соответствующей школы в Рязанской области губернатор сообщил в августе в ходе прямой линии, которая прошла в социальных сетях региона.
"Первый шаг рязанского балета. В День народного единства состоялся гала-концерт, посвящённый созданию Рязанского театра балета. На сцене филармонии вместе с новым театром выступили артисты ведущих коллективов страны. Зрители увидели фрагменты из легендарных постановок: "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Дон Кихот", "Жизель", "Шехеразада" и другие", - написал губернатор в мессенджере Max.
Как уточняет пресс-служба правительства региона, в рамках гала-концерта вместе с артистами Рязанского театра балета выступили представители Большого театра России, Мариинского и Михайловского театров (Санкт-Петербург), Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Пермского и Новосибирского театров оперы и балета.
Рязанская областьРязаньРязанская областьРоссияПавел МалковБольшой театрМихайловский театрНовосибирский театр оперы и балета
 
 
