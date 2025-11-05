Артисты ведущих коллективов выступили вместе с рязанским театром балета

РЯЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Концерт с участием артистов ведущих российских коллективов провели в Рязани в честь создания в регионе театра балета, сообщил губернатор Павел Малков.

О планах создания балетной труппы и развития соответствующей школы в Рязанской области губернатор сообщил в августе в ходе прямой линии, которая прошла в социальных сетях региона.

"Первый шаг рязанского балета. В День народного единства состоялся гала-концерт, посвящённый созданию Рязанского театра балета. На сцене филармонии вместе с новым театром выступили артисты ведущих коллективов страны. Зрители увидели фрагменты из легендарных постановок: "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Дон Кихот", "Жизель", "Шехеразада" и другие", - написал губернатор в мессенджере Max.