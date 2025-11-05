https://ria.ru/20251105/kontsert-2053012518.html
Артисты ведущих коллективов выступили вместе с рязанским театром балета
Артисты ведущих коллективов выступили вместе с рязанским театром балета
Артисты ведущих коллективов выступили вместе с рязанским театром балета
Концерт с участием артистов ведущих российских коллективов провели в Рязани в честь создания в регионе театра балета, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 05.11.2025
Артисты ведущих коллективов выступили вместе с рязанским театром балета
Концерт с участием артистов ведущих российских коллективов провели в Рязани
РЯЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Концерт с участием артистов ведущих российских коллективов провели в Рязани в честь создания в регионе театра балета, сообщил губернатор Павел Малков.
О планах создания балетной труппы и развития соответствующей школы в Рязанской области губернатор сообщил в августе в ходе прямой линии, которая прошла в социальных сетях региона.
"Первый шаг рязанского балета. В День народного единства состоялся гала-концерт, посвящённый созданию Рязанского театра балета. На сцене филармонии вместе с новым театром выступили артисты ведущих коллективов страны. Зрители увидели фрагменты из легендарных постановок: "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Дон Кихот", "Жизель", "Шехеразада" и другие", - написал губернатор в мессенджере Max.
Как уточняет пресс-служба правительства региона, в рамках гала-концерта вместе с артистами Рязанского театра балета выступили представители Большого театра России, Мариинского и Михайловского театров (Санкт-Петербург), Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Пермского и Новосибирского театров оперы и балета.