Малков: готовы внедрять инновации в дорожной отрасли Рязанской области
Рязанская область готова внедрять в дорожную отрасль инновации и технические решения, представленные на выставке "Дорога 2025", сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 24.10.2025
РЯЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Рязанская область готова внедрять в дорожную отрасль инновации и технические решения, представленные на выставке "Дорога 2025", сообщил губернатор Павел Малков.
По данным пресс-службы правительства региона, Павел Малков на XII Международной специализированной выставке "Дорога 2025" выступил модератором пленарного заседания. Речь шла о реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни", использовании искусственного интеллекта для повышения безопасности движения, эффективности ремонта и эксплуатации автодорог, возможностях автоматизированной дорожно-строительной техники.
"За инновациями, автоматизацией дорожных работ будущее. Внедрение новых технологий ведется сейчас во всех сферах. В дорожной они тоже назрели. То, что представлено на выставке, - это и есть будущее отрасли. В целом у нас в стране она развивается очень интенсивно. Довольно много езжу и вижу кардинальные улучшения. Нужно соответствовать времени, сейчас есть новые решения, новые технологии, которые могут вывести дорожную отрасль на более высокий уровень. Мы в Рязанской области готовы внедрять инновации и не отставать в этом направлении от других субъектов России. Ряд новых технических решений, в первую очередь в области обеспечения безопасности дорожного движения, обустройства автодорог, развития системы светофоров, которые презентованы на выставке "Дорога-2025", будут внедряться в рязанском регионе", - приводятся в сообщении слова губернатора.
По словам главы региона, он дал поручение профильным руководителям проработать планы внедрения новых технических решений в области.