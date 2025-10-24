Малков: готовы внедрять инновации в дорожной отрасли Рязанской области

"За инновациями, автоматизацией дорожных работ будущее. Внедрение новых технологий ведется сейчас во всех сферах. В дорожной они тоже назрели. То, что представлено на выставке, - это и есть будущее отрасли. В целом у нас в стране она развивается очень интенсивно. Довольно много езжу и вижу кардинальные улучшения. Нужно соответствовать времени, сейчас есть новые решения, новые технологии, которые могут вывести дорожную отрасль на более высокий уровень. Мы в Рязанской области готовы внедрять инновации и не отставать в этом направлении от других субъектов России. Ряд новых технических решений, в первую очередь в области обеспечения безопасности дорожного движения, обустройства автодорог, развития системы светофоров, которые презентованы на выставке "Дорога-2025", будут внедряться в рязанском регионе", - приводятся в сообщении слова губернатора.