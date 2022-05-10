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В Гамбурге "заморозили" яхту Luna, якобы принадлежащую Ахмедову, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2022
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В Гамбурге "заморозили" яхту Luna, якобы принадлежащую Ахмедову, пишут СМИ
В Гамбурге "заморозили" яхту Luna, якобы принадлежащую Ахмедову, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2022
В Гамбурге "заморозили" яхту Luna, якобы принадлежащую Ахмедову, пишут СМИ
Немецкие власти "заморозили" фешенебельную яхту Luna, которая находится в порту Гамбурга и якобы принадлежит попавшему под санкции ЕС российскому олигарху... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T23:27
2022-05-10T23:27
в мире
гамбург (город)
германия
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Немецкие власти "заморозили" фешенебельную яхту Luna, которая находится в порту Гамбурга и якобы принадлежит попавшему под санкции ЕС российскому олигарху Фархаду Ахмедову, пишет во вторник газета Süddeutsche Zeitung.В конце марта в ФРГ приступила к работе группа на базе министерства экономики и климата, а также министерства финансов для отслеживания российских активов в Германии, которые попали под санкции. Эту группу поддерживает специально созданная следственная группа федерального уголовного ведомства (ВКА) "Украина". В апреле сотрудники ведомства установили владельца яхты Dilbar, которая, согласно сообщениям немецких СМИ, находилась в Гамбурге, им является Гульбахор Исмаилова - ведомство называет ее сестрой российского олигарха Алишера Усманова.В ВКА пояснили РИА Новости, что элитное имущество попавших под европейские санкции российских бизнесменов не конфисковано и не арестовано, но воспользоваться им нельзя."Ведомству удалось установить имущественные отношения" касательно яхты Luna, стоимость которой оценивается почти в 400 миллионов евро, сообщила газета Süddeutsche Zeitung. Яхта остается в порту Гамбурга.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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в мире, гамбург (город), германия, санкции в отношении россии
23:27 10.05.2022
 
В Гамбурге "заморозили" яхту Luna, якобы принадлежащую Ахмедову, пишут СМИ

Süddeutsche Zeitung: в Гамбурге "заморозили" яхту Luna, якобы принадлежащую Ахмедову

© РИА Новости / Артур Александров / Перейти в фотобанкГамбург
Гамбург - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Артур Александров
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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Немецкие власти "заморозили" фешенебельную яхту Luna, которая находится в порту Гамбурга и якобы принадлежит попавшему под санкции ЕС российскому олигарху Фархаду Ахмедову, пишет во вторник газета Süddeutsche Zeitung.
В конце марта в ФРГ приступила к работе группа на базе министерства экономики и климата, а также министерства финансов для отслеживания российских активов в Германии, которые попали под санкции. Эту группу поддерживает специально созданная следственная группа федерального уголовного ведомства (ВКА) "Украина". В апреле сотрудники ведомства установили владельца яхты Dilbar, которая, согласно сообщениям немецких СМИ, находилась в Гамбурге, им является Гульбахор Исмаилова - ведомство называет ее сестрой российского олигарха Алишера Усманова.
В ВКА пояснили РИА Новости, что элитное имущество попавших под европейские санкции российских бизнесменов не конфисковано и не арестовано, но воспользоваться им нельзя.
"Ведомству удалось установить имущественные отношения" касательно яхты Luna, стоимость которой оценивается почти в 400 миллионов евро, сообщила газета Süddeutsche Zeitung. Яхта остается в порту Гамбурга.
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В миреГамбург (город)ГерманияСанкции в отношении России
 
 
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