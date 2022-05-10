https://ria.ru/20220510/yakhta-1787808943.html

В Гамбурге "заморозили" яхту Luna, якобы принадлежащую Ахмедову, пишут СМИ

В Гамбурге "заморозили" яхту Luna, якобы принадлежащую Ахмедову, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2022

В Гамбурге "заморозили" яхту Luna, якобы принадлежащую Ахмедову, пишут СМИ

Немецкие власти "заморозили" фешенебельную яхту Luna, которая находится в порту Гамбурга и якобы принадлежит попавшему под санкции ЕС российскому олигарху... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T23:27

2022-05-10T23:27

2022-05-10T23:27

в мире

гамбург (город)

германия

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Немецкие власти "заморозили" фешенебельную яхту Luna, которая находится в порту Гамбурга и якобы принадлежит попавшему под санкции ЕС российскому олигарху Фархаду Ахмедову, пишет во вторник газета Süddeutsche Zeitung.В конце марта в ФРГ приступила к работе группа на базе министерства экономики и климата, а также министерства финансов для отслеживания российских активов в Германии, которые попали под санкции. Эту группу поддерживает специально созданная следственная группа федерального уголовного ведомства (ВКА) "Украина". В апреле сотрудники ведомства установили владельца яхты Dilbar, которая, согласно сообщениям немецких СМИ, находилась в Гамбурге, им является Гульбахор Исмаилова - ведомство называет ее сестрой российского олигарха Алишера Усманова.В ВКА пояснили РИА Новости, что элитное имущество попавших под европейские санкции российских бизнесменов не конфисковано и не арестовано, но воспользоваться им нельзя."Ведомству удалось установить имущественные отношения" касательно яхты Luna, стоимость которой оценивается почти в 400 миллионов евро, сообщила газета Süddeutsche Zeitung. Яхта остается в порту Гамбурга.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

гамбург (город)

германия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, гамбург (город), германия, санкции в отношении россии