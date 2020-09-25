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https://ria.ru/20200925/pnevmoniya-1577798124.html
В Саратовской области заявили о рекордном приросте пациентов с пневмонией
Число госпитализированных пациентов с внебольничной пневмонией в Саратовской области за минувшую неделю резко выросло по сравнению с четырьмя предыдущими... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T22:42
2020-09-25T22:42
распространение нового коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
саратовская область
саратов
общество
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<strong>САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Число госпитализированных пациентов с внебольничной пневмонией в <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> за минувшую неделю резко выросло по сравнению с четырьмя предыдущими неделями, заявила руководитель областного управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Ольга Кожанова."У нас идет рост внебольничных пневмоний, которые поступают в последние дни в стационары <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратова</a>. За прошедшую неделю зарегистрировано пневмоний более 1,6 тысячи, это высокая цифра впервые - мы в июле не имели таких цифр - и прирост на 75% выше предыдущих четырех недель, которые мы всегда анализируем", - сказала Кожанова в пятницу на заседании областного оперштаба по борьбе с COVID-19."Основной рост внебольничными пневмониями регистрируется в возрастной структуре от 40 до 64 лет - это почти 50%. Это наше активное население, которое работает, посещает места общего пользования, и при эпидемиологическом расследовании, которое мы проводим по каждому случаю, более 80% отмечают, что не носят маску либо носят маску не постоянно, не могут отметить, где они инфицировались, и, безусловно, не обращают внимания на соблюдение социальной дистанции", - добавила она.Министр здравоохранения области <a href="http://ria.ru/person_oleg-kostin-plovets/" target="_blank" data-auto="true">Олег Костин</a> на заседании отметил, что нарастание случаев внебольничной пневмонии в регионе объясняется "нигилизмом" со стороны населения."Нельзя расслабляться, впереди вторая волна, как ее называли там, где было совсем хорошо, но я бы сказал, что это продолжение первой. Мы не сумели сориентировать население, что нельзя все скидывать до купальников и идти в атаку, как это произошло сейчас. Поэтому вот это нарастание связано исключительно с нигилизмом к самой сути и природе этой инфекции, потому что ... сегодня все пневмонии практически являются следствием вирусной передачи", - сказал министр.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 14 966 случаев заражения коронавирусом, скончались 97 пациентов с COVID-19, выздоровел 9964. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200925/ogranicheniya-1577778972.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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саратовская область
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, саратов, общество

В Саратовской области заявили о рекордном приросте пациентов с пневмонией

22:42 25.09.2020
1128
© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число госпитализированных пациентов с внебольничной пневмонией в Саратовской области за минувшую неделю резко выросло по сравнению с четырьмя предыдущими неделями, заявила руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова.
"У нас идет рост внебольничных пневмоний, которые поступают в последние дни в стационары Саратова. За прошедшую неделю зарегистрировано пневмоний более 1,6 тысячи, это высокая цифра впервые - мы в июле не имели таких цифр - и прирост на 75% выше предыдущих четырех недель, которые мы всегда анализируем", - сказала Кожанова в пятницу на заседании областного оперштаба по борьбе с COVID-19.
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"Основной рост внебольничными пневмониями регистрируется в возрастной структуре от 40 до 64 лет - это почти 50%. Это наше активное население, которое работает, посещает места общего пользования, и при эпидемиологическом расследовании, которое мы проводим по каждому случаю, более 80% отмечают, что не носят маску либо носят маску не постоянно, не могут отметить, где они инфицировались, и, безусловно, не обращают внимания на соблюдение социальной дистанции", - добавила она.
Министр здравоохранения области Олег Костин на заседании отметил, что нарастание случаев внебольничной пневмонии в регионе объясняется "нигилизмом" со стороны населения.
"Нельзя расслабляться, впереди вторая волна, как ее называли там, где было совсем хорошо, но я бы сказал, что это продолжение первой. Мы не сумели сориентировать население, что нельзя все скидывать до купальников и идти в атаку, как это произошло сейчас. Поэтому вот это нарастание связано исключительно с нигилизмом к самой сути и природе этой инфекции, потому что ... сегодня все пневмонии практически являются следствием вирусной передачи", - сказал министр.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 14 966 случаев заражения коронавирусом, скончались 97 пациентов с COVID-19, выздоровел 9964.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьСаратовОбщество
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