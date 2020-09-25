Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/leto-1577798748.html
Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Следствием продолжительного бабьего лета может стать темный, сырой и бесснежный период в декабре, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T23:21
2020-09-26T01:36
михаил леус
алексей кокорин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577565429_0:281:3142:2048_1400x0_80_0_0_68116b2ffa53ec30cb8a9b66f542ff24.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости</strong>. Следствием продолжительного бабьего лета может стать темный, сырой и бесснежный период в декабре, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">радио Sputnik</a> директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kokorin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кокорин</a>.Эксперт отметил, что глобальное потепление привело к росту средней температуры на пару градусов за полвека. Однако это явление может привести к нестабильности климата. Ранее специалист метеорологического центра "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a> сообщил о второй волне бабьего лета в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и уточнил, что такая температура соответствует скорее второй половине августа, нежели третьей декаде сентября.
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/pogoda-1577770417.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577565429_411:0:3142:2048_1400x0_80_0_0_62ddc49a64e1cb6e04cc2c67da56b4e7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил леус, алексей кокорин, москва, общество

Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России

23:21 25.09.2020 (обновлено: 01:36 26.09.2020)
4944
© РИА Новости / Александр КряжевСквер
Сквер - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Следствием продолжительного бабьего лета может стать темный, сырой и бесснежный период в декабре, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.
Эксперт отметил, что глобальное потепление привело к росту средней температуры на пару градусов за полвека. Однако это явление может привести к нестабильности климата.

"У нас стали чаще как периоды хорошей, теплой погоды в сентябре, так и холодной, дождливой", — рассказал Кокорин.

Ранее специалист метеорологического центра "Фобос" Михаил Леус сообщил о второй волне бабьего лета в Москве и уточнил, что такая температура соответствует скорее второй половине августа, нежели третьей декаде сентября.
Статуя в Летнем саду в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 14:28
В Петербурге бабье лето не сбавляет обороты
81133231
Обсудить1
Михаил ЛеусАлексей КокоринМоскваОбщество
Рекомендуем
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
София Конкина
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал ролик с госпитализацией Валерии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook
Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
Глава МВД Франции назвал нападение в Париже актом терроризма
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
СМИ назвали причину крушения Ан-26 в Харьковской области
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД увидел признаки постановки в деле Навального
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом. Стоп-кадр видео
Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Боррель призвал Зеленского не воспринимать ЕС как банкомат
Продукция компании D-Day Miniature Studio
Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров
Сотрудники ОМОНа задерживают участников несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
"Сбер" ответил на обвинения в плагиате логотипа
Задержанный по подозрению в убийстве ребенка в Нижегородской области
"Обещал, что зарежет". Кто убил девочку под Нижним Новгородом
Знак коронавируса
Ученые назвали "виновников" пандемии коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 возбудили дело о нарушении правил полетов
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Лента новостейМолния