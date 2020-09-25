https://ria.ru/20200925/leto-1577798748.html
Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Следствием продолжительного бабьего лета может стать темный, сырой и бесснежный период в декабре, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T23:21
2020-09-25T23:21
2020-09-26T01:36
михаил леус
алексей кокорин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости</strong>. Следствием продолжительного бабьего лета может стать темный, сырой и бесснежный период в декабре, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">радио Sputnik</a> директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kokorin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кокорин</a>.Эксперт отметил, что глобальное потепление привело к росту средней температуры на пару градусов за полвека. Однако это явление может привести к нестабильности климата. Ранее специалист метеорологического центра "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a> сообщил о второй волне бабьего лета в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и уточнил, что такая температура соответствует скорее второй половине августа, нежели третьей декаде сентября.
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/pogoda-1577770417.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, алексей кокорин, москва, общество