https://ria.ru/20200925/leto-1577798748.html

Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России

Следствием продолжительного бабьего лета может стать темный, сырой и бесснежный период в декабре, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T23:21

2020-09-25T23:21

2020-09-26T01:36

михаил леус

алексей кокорин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости</strong>. Следствием продолжительного бабьего лета может стать темный, сырой и бесснежный период в декабре, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">радио Sputnik</a> директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kokorin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кокорин</a>.Эксперт отметил, что глобальное потепление привело к росту средней температуры на пару градусов за полвека. Однако это явление может привести к нестабильности климата. Ранее специалист метеорологического центра "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a> сообщил о второй волне бабьего лета в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и уточнил, что такая температура соответствует скорее второй половине августа, нежели третьей декаде сентября.

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/pogoda-1577770417.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, алексей кокорин, москва, общество