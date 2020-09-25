https://ria.ru/20200925/krushenie-1577797582.html
Зеленский отправится в Харьковскую область из-за крушения самолета
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправится в субботу в Харьковскую область, где потерпел крушение самолет Ан-26. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T22:25
2020-09-25T22:25
2020-09-25T22:25
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
владимир зеленский
харьковская область
в мире
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<strong>КИЕВ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что отправится в субботу в Харьковскую область, где потерпел крушение самолет <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a>."Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду в Харьковской области", - написал Зеленский в своем <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official" target="_blank">Telegram-канале</a>.
https://ria.ru/20200925/samolet-1577797193.html
6
харьковская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ан-26 под харьковом, ан-26, владимир зеленский, харьковская область, в мире