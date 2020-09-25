https://ria.ru/20200925/krushenie-1577797582.html

Зеленский отправится в Харьковскую область из-за крушения самолета

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправится в субботу в Харьковскую область, где потерпел крушение самолет Ан-26. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T22:25

2020-09-25T22:25

2020-09-25T22:25

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

владимир зеленский

харьковская область

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577271922_0:0:1042:587_1400x0_80_0_0_5a3d70997b2c4a0864ee6c8ff3bf972a.jpg

<strong>КИЕВ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что отправится в субботу в Харьковскую область, где потерпел крушение самолет <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a>."Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду в Харьковской области", - написал Зеленский в своем <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official" target="_blank">Telegram-канале</a>.

https://ria.ru/20200925/samolet-1577797193.html

6

харьковская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, владимир зеленский, харьковская область, в мире