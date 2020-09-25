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Зеленский отправится в Харьковскую область из-за крушения самолета
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправится в субботу в Харьковскую область, где потерпел крушение самолет Ан-26. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T22:25
2020-09-25T22:25
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
владимир зеленский
харьковская область
в мире
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<strong>КИЕВ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что отправится в субботу в Харьковскую область, где потерпел крушение самолет <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a>."Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду в Харьковской области", - написал Зеленский в своем <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official" target="_blank">Telegram-канале</a>.
https://ria.ru/20200925/samolet-1577797193.html
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крушение ан-26 под харьковом, ан-26, владимир зеленский, харьковская область, в мире

Зеленский отправится в Харьковскую область из-за крушения самолета

22:25 25.09.2020
1604
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправится в субботу в Харьковскую область, где потерпел крушение самолет Ан-26.
"Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду в Харьковской области", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Самолет-зондировщик Ан-26 Циклон с веерной установкой для искусственного вызывания осадков в Якутии - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 22:14
Военно-транспортный самолет Ан-26
8272232
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Крушение Ан-26 под ХарьковомАн-26Владимир ЗеленскийХарьковская областьВ мире
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