https://ria.ru/20200925/krushenie-1577798627.html

СМИ назвали причину крушения Ан-26 в Харьковской области

Причиной крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области стал отказ двигателя, сообщило местное издание depo.ua со ссылкой на источник в минобороны Украины. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T23:08

2020-09-25T23:08

2020-09-25T23:19

крушение ан-26 под харьковом

харьковская область

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 25 сен - РИА Новости.</strong> Причиной крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области стал отказ двигателя, сообщило местное издание <a href="https://www.depo.ua/rus" target="_blank">depo.ua</a> со ссылкой на источник в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Ukraina/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Украины</a>.В пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в Харьковской области потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-26. По данным <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a>, на борту находились 28 человек: 21 курсант и семь членов экипажа. По последним данным, 22 человека погибли, двое травмированы, судьба ещё четверых человек остаётся неизвестной.По сведениям собеседника агентства, командир самолета — 30-летний майор из Чугуева. Мужчина перед самой катастрофой сообщил по рации о проблемах с двигателем самолета. Офицер погиб.

https://ria.ru/20200925/samolet-1577797792.html

Кузьма Кузьмич В авиацию нужно все-же вкладывать иногда... Даже когда все продано в Китай. 16

Ярослав Погодин Упокой Господи души погибших... (( 14

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харьковская область

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, харьковская область, украина, в мире